Южная Корея в ходе разработки кораблей с малыми модульными реакторами может нарушить доктрину о ядерном нераспространении

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Государственный Корейский научно-исследовательский институт кораблестроения и океанотехники (KRISO) изучает разработку основных технологий для кораблей с малыми модульными реакторами (SMR) и плавучих платформ для производства энергии SMR в рамках четырехлетней программы исследований и разработок.

Официальные представители KRISO заявили в начале этой недели, что разработают основные технологии для кораблей с двигателями с малым модульным реактором SMR. Кроме этого, организация планирует разработку структуры для комплексного анализа безопасности корабельной ядерной энергетики, а также проектирование собственных двигателей.

На первый взгляд, вроде бы ничего страшного в этой новости нет. Ведь речь не идет о прямых ядерных военных разработках. Однако, если вдуматься – это напрямую нарушает договорённости о нераспространении ядерного оружия., так как Республика Корея сама планирует начать работу с ядерным топливом.

Для двигателей с малым модульным реактором SMR потребуется ядерное топливо с определённым уровнем обогащения. Процесс обогащения урана - технологически сложный и дорогой, требующий значительных ресурсов и специального оборудования. Безусловно, такая ситуация вызывает определенные проблемы в плане международного контроля над распространением ядерного оружия, поскольку уран с высокой степенью обогащения может быть использован в военных целях. Кто будет осуществлять мониторинг?

Южнокорейские компании в последнее время проявляют большой интерес к ядерной энергетике. Крупнейший судостроитель страны является одним из основателей недавно созданной Морской организации ядерной энергии (NEMO). Целью её является оказание помощи ядерным и морским регулирующим органам в разработке соответствующих стандартов и правил по развертыванию, эксплуатации и выводу из эксплуатации плавучих атомных электростанций.