Совет Федерации одобрил более 80 законов, связанных с проведением СВО

Глава комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил, что в настоящее время законодательно урегулированы вопросы, касающиеся социального обеспечения участников СВО и членов их семей, а также другие вопросы, непосредственно влияющие на достижение целей спецоперации

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации с начала специальной военной операции рассмотрел и одобрил более 80 законов, связанных с проведением СВО, и прежде всего направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом заявил глава комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин.

"Приоритетными в работе комитета являлись законодательное обеспечение вопросов, вызванных проведением специальной военной операции, а также интеграция новых субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ. Со времени начала специальной военной операции Советом Федерации рассмотрены и одобрены более 80 важных законов, связанных с проведением СВО", - сказал сенатор в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в РФ.

По его словам, в настоящее время законодательно урегулированы вопросы, касающиеся социального обеспечения участников СВО и членов их семей, а также другие вопросы, непосредственно влияющие на достижение целей спецоперации. "В первую очередь речь идет о выполнении государственного оборонного заказа, банковского и казначейского сопровождения государственных контрактов и ценообразования на продукцию, поставляемую в интересах Вооруженных сил РФ", - подчеркнул Булавин.