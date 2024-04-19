Войти
ТАСС

Совет Федерации одобрил более 80 законов, связанных с проведением СВО

276
0
0
Владимир Булавин
Владимир Булавин.
Источник изображения: www.glavny.tv700

Глава комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил, что в настоящее время законодательно урегулированы вопросы, касающиеся социального обеспечения участников СВО и членов их семей, а также другие вопросы, непосредственно влияющие на достижение целей спецоперации

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации с начала специальной военной операции рассмотрел и одобрил более 80 законов, связанных с проведением СВО, и прежде всего направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом заявил глава комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин.

"Приоритетными в работе комитета являлись законодательное обеспечение вопросов, вызванных проведением специальной военной операции, а также интеграция новых субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ. Со времени начала специальной военной операции Советом Федерации рассмотрены и одобрены более 80 важных законов, связанных с проведением СВО", - сказал сенатор в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в РФ.

По его словам, в настоящее время законодательно урегулированы вопросы, касающиеся социального обеспечения участников СВО и членов их семей, а также другие вопросы, непосредственно влияющие на достижение целей спецоперации. "В первую очередь речь идет о выполнении государственного оборонного заказа, банковского и казначейского сопровождения государственных контрактов и ценообразования на продукцию, поставляемую в интересах Вооруженных сил РФ", - подчеркнул Булавин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Разное
Кредитование
Похожие новости
29.10.2007
МИНОБОРОНЫ ОТЛУЧАТ ОТ ЗАКУПКИ ВООРУЖЕНИЙ
28.05.2007
Военное "железо" неуклонно дорожает. За океаном тоже есть проблемы в этом вопросе
23.04.2007
ОКЕАНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ Зачем понадобилась судостроительная корпорация
08.02.2007
В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ И ИНДИИ. СТРАХОВАНИЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА И ВТС - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
07.12.2006
Танковый прорыв
24.08.2006
"ПРОДУМАННАЯ СТРАТЕГИЯ - ОСНОВА НАШЕЙ РАБОТЫ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)