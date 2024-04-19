Разведчики ЦВО получили на вооружение партию малогабаритных РЛС

ЦАМТО, 18 апреля. Разведчики мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Оренбургской области, получили на вооружение партию малогабаритных радиолокационных станций разведки "Фара-ВР" и "Соболятник".

"Современные РЛС значительно повысили эффективность работы танковых экипажей Т-72Б3, гаубичных дивизионов и минометных подразделений. Станции обнаруживают цели на дальности до 20 км и определяют координаты для нанесения ударов по противнику. Немаловажно, что цели можно обнаруживать и поражать в туман, дождь и ночью", – рассказал командир подразделения радиоэлектронной разведки с позывным "Улитка".

РЛС 1Л227 "Соболятник" предназначена для обнаружения и определения малогабаритных объектов на расстоянии в несколько десятков километров. Станция имеет малые габариты и весовые характеристики, она может применяться для обнаружения и автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.

РЛС 1Л111 "Фара-ВР" предназначена для разведки наземных целей, автоматического обнаружения и сопровождения движущихся объектов на фоне земной и водной поверхности. Станция применяется для наведения стрелкового станкового автоматического оружия на цель в любое время суток и года, в том числе при отсутствии оптической видимости, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.