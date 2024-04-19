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ЦАМТО

Компания Piriou передала третий корабль класса OPV-58S ВМС Сенегала

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Источник изображения: Фото: Piriou

ЦАМТО, 18 апреля. Французская компания Piriou объявила о состоявшейся на предприятии в Конкарно церемонии передачи командованию ВМС Сенегала третьего патрульного корабля класса OPV-58S.

Поставкой "Кайор" (CAYOR) после окончания ходовых испытаний компания завершает реализуемый с 2019 года контракт.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство вооруженных сил Сенегала подписало с компанией Piriou контракт на поставку для ВМС страны трех патрульных кораблей класса OPV-58S (Offshore Patrol Vessel) в ноябре 2019 года. Соглашение вступило в силу 30 сентября 2020 года. Соглашение также включает последующую поддержку кораблей, которая будет обеспечиваться компанией Piriou Ngom Senegal, созданной в октябре 2017 года Piriou и Ngom & Freres.

Резка стали для строительства кораблей началась в октябре 2020 года. Работы выполнялись на предприятиях в Конкарно и Ланестере совместным предприятием Kership, сформированным Piriou и Naval Group. Дооснащение кораблей компания Piriou проводила в Конкарно.

Спуск на воду головного корабля серии, "Вало", состоялся 11 апреля 2022 года. Он был передан командованию ВМС Сенегала в июне 2023 года и принят на вооружение 3 августа 2023 года. Второй корабль серии, "Ниани", был спущен на воду в феврале 2022 года, передан командованию ВМС Сенегала в ноябре 2023 года и принят на вооружение в январе 2024 года. Третий корабль, "Кайор", спустили на воду в мае 2023 года.

Разработанный Piriou OPV-58S представляет собой выполненный из стали многоцелевой патрульный корабль с алюминиевой надстройкой, предназначенный для ведения разведки, обеспечения безопасности на море, идентификации нарушителей и ведения боевых действий.

Длина корабля составляет 62,2 м, максимальная ширина – 9,5 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 600 т. Корабль оснащен дизельным двигателем MAN 175D, максимальная скорость – 21 узел, дальность хода – 4500 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 21 сутки, экипаж – 36 человек (дополнительно предусмотрены места для 12 десантников). На борту могут быть размещены 2 шлюпки RHIB и два 20-футовых контейнера.

Вооружение кораблей включает 76/62-мм АУ Super Rapid группы Leonardo, четыре противокорабельные ракеты "Марте" MK2/N, позволяющие поражать цели на расстоянии более 30 км, ЗРК SIMBAD-RC с двумя ЗУР "Мистраль-3" группы MBDA, два 20-мм ДУМВ Narwhal компании Nexter и два 12,7-мм пулемета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сенегал
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MAN
MBDA
Nexter
Проекты
2020-й год
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