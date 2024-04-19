Военкор «Известий» рассказал о подготовке операторов FPV-дронов

Операторов или внешних пилотов дронов готовят теперь на специальных симуляторах с программами, имитирующими боевую работу. Практическая работа проходит на полигоне. Военкор «Изввестий» Дмитрий Астрахань 18 апреля показал, как обучают в Центре управления беспилотного подразделения Центрального военного округа (ЦВО).

«Несмотря на реалистичные компьютерные тренажеры и длительный период обучения, заменить реальную практику полетов ни один тренажер не может, поэтому на полигонах операторы как FPV-дронов-камикадзе, так и дронов-разведчиков отрабатывают и навыки пилотажа, и нанесения бомбовых ударов, и ведения разведки», — рассказал журналист.

Инструктор по подготовке операторов FPV-дронов с позывным Ежик уточнил, что ученики основную часть программы обучения проходят на симуляторе, так как для усвоения нужных движений руками и доведения их до автоматизма, требуется больше времени.

«Обучение операторов или, как сейчас говорят, внешних пилотов, которые управляют FPV-дронам-камикадзе буквально поставлено на поток. Есть большое количество школ. И если в начале спецоперации все занимались на спортивных симуляторах, то сегодня можно видеть боевые программы, где ученик занимается с программой, в которую встроены боевые реалии, имитация боеприпасов, картинка и сам процесс поражения техники отрабатывается более реалистично», — пояснил корреспондент.

Военнослужащий с позывным Механик показал, как в мастерской специалисты занимаются изучением и ремонтом беспилотной техники, как трофейной, так и ВС РФ. Также ведется проектирование деталей и печать на 3D-принтерах собственных разработок для военнослужащих.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков.

В феврале стало известно о внедрении системы защиты объектов от дронов «Ступор», о которой рассказал директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарев. Он отметил, что с помощью собственного программного обеспечения (ПО) компания-разработчик объединила в систему устройства, работающие на различных принципах, что повысило надежность и уменьшило количество ложных срабатываний.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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