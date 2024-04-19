Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов

Боец: "Эспаньола" стала площадкой для тестов роботизированных аппаратов

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующего в составе Южной группировки российских войск, стала полигоном для апробации и испытания современных вооружений и новейших образцов техники, рассказал РИА Новости командир подразделения "Испанец".

"Фактически сейчас "Эспаньола" стала своего рода интеллектуальной площадкой для апробации современных видов вооружения и технических новинок", - заявил "Испанец".

По его словам, ранее подразделение получило более двух десятков образцов нового вооружения и техники, которые бойцы имели возможность испытать как на полигоне, так и в боевой обстановке. Он отметил, что российские производители, приславшие свои разработки подразделению, получат обратную связь, чтобы модернизировать их, кроме того, бойцы предложат максимально эффективные способы использования полученных технических новшеств.

"Бригада "Эспаньола" получила на апробацию всевозможные новинки технические, и, находясь в контакте с производителем, дорабатываем большое количество новинок, технологических решений и современных новшеств. Мы сейчас это все проверим, найдем применение, и дальше, после обратной связи, будем уже доработанные следующие образцы получать", - заявил он.