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Интерфакс-АВН

США и еще 48 стран-членов ООН осудили нападение Ирана на Израиль

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Штаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Нью-Йорк (ООН). 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты во главе группы из 48 государств-членов ООН осудили атаку Ирана на Израиль в минувшие выходные.

"Мы безоговорочно осуждаем нападения Исламской Республики Иран и ее воинствующих партнеров на государство Израиль, совершенные 13 апреля, которые включали запуск нескольких сотен баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов по многочисленным целям, и отмечаем, что это крупномасштабное нападение могло привести к значительному ущербу и гибели людей", - говорится в совместном заявлении стран.

Отмечается, что ракеты нарушили "воздушное пространство нескольких государств региона, подвергнув риску жизни невинных людей в этих странах".

Также подписавшиеся под заявлением государства осудили захват Ираном связанного с Израилем контейнеровоза вблизи Ормузского пролива и призвали Тегеран немедленно освободить судно и его международный экипаж.

"Мы призываем все региональные стороны предпринять шаги, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации, и требуем, чтобы все резолюции Совета Безопасности были выполнены в полном объеме. Мы будем укреплять наше дипломатическое сотрудничество в целях урегулирования всей напряженности в регионе", - подчеркивается в заявлении.

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Израиль
Иран
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