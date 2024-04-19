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ТАСС

"Адмирал Пантелеев" провел артиллерийские стрельбы на учениях в Японском море

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Большой противолодочный корабль отработал постановку аэрозольной маскировки и радиоэлектронных помех, после чего выполнил стрельбу из артиллерийской установки АК-100 по надводной цели

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел плановые артиллерийские стрельбы на учениях в акватории Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ.

"По замыслу мероприятия в ходе выполнения задач по предназначению в акватории Японского моря личный состав БПК обнаружил корабль условного противника в запретной для плавания зоне. После проведения кораблем-нарушителем явных маневров для условного пересечения морской границы Российской Федерации экипаж корабля вступил с "противником" в морской бой", - говорится в сообщении.

В ТОФ добавили, что боевые расчеты немедленно привели вооружение БПК "Адмирал Пантелеев" в необходимую ситуации готовность. "Враг" попытался атаковать корабль ТОФ зенитными ракетами. В итоге ракеты уничтожили силы противовоздушной обороны с помощью артиллерийского комплекса АК-630.

Далее экипаж БПК ТОФ отработал постановку аэрозольной маскировки и радиоэлектронных помех, после чего выполнил стрельбу из артиллерийской установки АК-100 по надводной цели. Экипаж уничтожил судно условного противника.

"В ходе боевой учебы экипаж корабля показал высокий уровень морской выучки и готовность к выполнению задач по предназначению", - отметили в ТОФ. 

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
АК-100
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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