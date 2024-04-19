Конец гегемонии. В Турции указали на главную политическую ошибку США (Cumhuriyet, Турция)

Cumhuriyet: конфликт на Украине изменил представления о боевых действиях

Джордж Буш поступил недальновидно, вторгнувшись в Ирак, пишет Cumhuriyet. Не встретив тогда сопротивления, Америка уверилась в собственной силе. Однако ее дальнейший эгоизм привел к обострению отношений с Россией и стал причиной начала СВО, которая может перекроить миропорядок и лишить США претензий на роль гегемона.

С точки зрения Б.Г. Лиддела Гарта (B.H. Liddell Hart), главная цель войны — добиться лучшего состояния мира.

Чем закончится российско-украинский конфликт, начавшийся 24 февраля 2022 года? Если принятием условий мира, продиктованных Россией, то какие последствия это окажет прежде всего на европейские страны и НАТО? Время, вне всяких сомнений, работает на Россию. Хотя вначале Москва пострадала от собственной стратегической слепоты, ни последствия этого, ни международные экономические санкции, введенные против РФ, особо не повлияли на нее. Страна не рухнула.

Российско-украинский конфликт привнес новые измерения в привычные представления о войне. Самое главное — стало очевидно, насколько важна мощная огневая поддержка и какие потери она может нанести. Продолжительность конфликта определит ответ на вопрос о том, в какой мере стороны смогут удовлетворить потребности в боеприпасах и личном составе.

Путин перед вводом войск на Украину 24 февраля 2022 года отправился в Пекин и подписал совместное заявление с Си Цзиньпином. В этом документе главы двух государств очертили основные линии нового мирового порядка, который они хотели бы видеть. Потребовали перераспределения мировой власти. Выступили против того, чтобы США были единственной сверхдержавой в мире.

Бомба замедленного действия

Отныне мир во всех смыслах вступил в период второй холодной войны. Некоторые говорят, что Россия сегодня превращается в бомбу замедленного действия для Европы. Однако по окончании холодной войны в 1989 году ожидалось, что Россия возьмет на себя совершенно другую роль в мире, будет демократизироваться и развиваться. К сожалению, эта возможность была упущена. На ком лежит эта ответственность? Конечно же, на США. После 1989 года Америка не смогла сыграть ту роль, которую она сыграла в Европе и Японии после Второй мировой войны. США могли бы поддержать восстановление и демократизацию этой великой страны, как того хотел Горбачев.

Тем не менее США допустили большие ошибки. Отдаление России от Запада началось с принятием президентом США Клинтоном решения о расширении НАТО. Борис Ельцин пытался развивать отношения с Западом. В те дни на повестке дня даже стоял вопрос о том, что Россия тоже в будущем может стать членом НАТО. Польша, Чехия, Венгрия вступили в Североатлантический альянс 12 марта 1999 года. Россия в условиях того времени не продемонстрировала серьезной реакции. Вскоре после этого события, 9 августа 1999 года, Путин стал премьер-министром.

Интервенция в Ирак

А главные события, которые оттолкнули Россию от Запада и приблизили ее к Китаю, произошли в период правления Джорджа Буша-младшего. К сожалению, ни одна страна, включая Россию, не смогла противостоять несправедливой интервенции Америки в Ирак в 2003 году. Вследствие этого Америка почувствовала чрезмерную уверенность в себе и посчитала себя единственной сверхдержавой в мире.

В 2007 году США в одностороннем порядке объявили о выходе из советско-американского договора по противоракетной обороне 1972 года, что еще больше обострило отношения между двумя странами. Президент России Путин резко отреагировал на это.

Однако президент США Буш не унимался. 3 апреля 2008 года, несмотря на то что западноевропейские страны — члены НАТО выступили против, Буш объявил о приглашении Грузии и Украины в альянс. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения. В ответ Путин ввел войска в Грузию. Что еще важнее, Россия все быстрее сближалась с Китаем.

В 2013 году на президентских выборах на Украине победил пророссийский политик Виктор Янукович. Но в стране вспыхнули беспорядки. На фоне возникшего хаоса Янукович покинул Украину. К власти пришел прозападный режим. В этой связи Россия вмешалась в украинские события, в результате чего 18 марта 2014 года присоединила Крым. На этом украинская проблема не закончилась. Членство Украины в НАТО — вновь на повестке дня. Его цена для Украины стала очень тяжелой. Путин с целью демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года объявил о начале "специальной военной операции" в этой стране.

Америка своим подходом к членству Украины в НАТО, очевидно, дала Путину явный козырь. Несмотря на это, вторжение России на Украину никоим образом не может быть оправдано. Можно утверждать, что с проектом расширения НАТО, который в частности должен был привести Грузию и Украину в альянс в качестве членов, США совершили большую ошибку.

К тому же уход — а точнее бегство — США из Афганистана в августе 2021 года нанес серьезный удар по политическому и военному облику и имиджу Америки в международных отношениях.

Сегодня трудно сказать, чем закончится российско-украинский конфликт, начавшийся 24 февраля 2022 года. Однако этот исход может подорвать претензии Америки на статус единственной сверхдержавы в мире.

Если бы Америка в ельцинский период в РФ действовала в направлении развития российско-американских отношений, то Россия, возможно, не сблизилась бы так с Китаем. И Америка могла бы больше сосредоточиться на своих проблемах с КНР. Тем, кто так не считает, было бы полезно напомнить следующее. Когда китайский лидер Мао Цзэдун попросил советского лидера Никиту Хрущева помочь с созданием атомную бомбу, Хрущев сначала согласился. Однако, опасаясь того, что это повредит работе с американцами в области нераспространения ядерного оружия, Хрущев в 1958 году сделал шаг назад и сказал "нет". Китай же смог испытать разработанную им самостоятельно атомную бомбу только 16 октября 1964 года.

Куда движется мир сегодня? Quo Vadis?

По некоторым оценкам, Россия выделит на оборону в 2024 году не менее 7,1% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Таким образом, в ближайшие годы НАТО может столкнуться с очень сильными российскими вооруженными силами.

От стран НАТО требуется расходовать 2% своего ВВП на оборону. В прошлом году десять стран достигли этой цели. Тройка лидеров по военным расходам выглядит следующим образом: Польша — 4%, США — 3,5%, Греция — 3%. Расходы Турции на оборону составляют менее 1,5%. Примечательно, что общие военные расходы 28 европейских членов НАТО в 2024 году составят примерно 380 миллиардов долларов. Это практически столько же, сколько Россия потратит на оборону.

История показывает, что существует связь между экономическим подъемом/крахом великой державы и ее развитием как значимой военной силы. Для поддержки широкомасштабной военной структуры необходимы экономические ресурсы. А для защиты экономических интересов необходима военная сила. Здесь важно сохранять баланс между экономической и военной мощью. В противном случае затраты на создание и поддержание военной силы могут оказаться слишком велики и тяжелы для экономики. Надо признать, что Путин это просчитал.

В то же время возникает вопрос: захочет ли Путин при появлении такой возможности проверить знаменитую пятую статью Североатлантического договора, согласно которой нападение на страну — члена НАТО считается нападением на всех остальных членов альянса?

Кто бы что ни говорил, мир едва ли движется к чему-то хорошему. Не стало ли еще слишком поздно для политики и действий, способных изменить ход событий?

Автор: Илькер Башбуг (İlker Başbuğ).