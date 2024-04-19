Иранские удары по Израилю

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Операция "Правдивое обещание"

В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю в ответ на израильский удар 1 апреля по консульскому отделу иранского посольства в Сирии. Военная операция получила название "Правдивое обещание" и как подчеркивает Иран была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН предоставляющем право на самозащиту в случае вооруженного нападения.

То что Иран будет вынужден пойти на что-то подобное было понятно с самого начала. Как я и отмечал сразу после израильского удара в начале апреля, хотя иранская стратегия требует избегания втягивания в открытую войну против Израиля и США, но если израильские удары по иранским военным советникам просто где-то на территории Сирии или даже диверсии и убийства на территории самого Ирана всеми понимались как в рамках идущей много лет между Ираном и Израилем тайной войны спецслужб, то прямой военный удар по иранскому дипломатическому представительству выходил за все этим рамки и представлялся попыткой изменить сложившиеся негласные правила. Действия Израиля требовали какого-то прямого адекватного военного ответа со стороны Ирана, иначе это было бы воспринято всеми как крайняя слабость иранского руководства как перед врагами, так и перед союзниками и собственным населением.

Таким образом, Ирану надо было попытаться восстановить покачнувшееся сдерживание, но в тоже время постараться не допустить перерастания ситуации в большую войну одновременно с Израилем и США. Наиболее симметричным иранским ответом мог бы выглядеть удар по какому-нибудь израильскому посольству или консульству, но это грозило серьезным ухудшением отношений со странами в которых этих израильские дипломатические представительства находятся, а также их союзниками. Все эти соображения определяли масштаб и цели иранской операции "Правдивое обещание", загоняя ее в очень жесткие рамки. То есть должен был быть нанесен прямой удар по отдельным военным целям на территории Израиля, одновременно достаточно массированный из учета необходимости прорываться сквозь современную эшелонированную систему ПВО и ПРО Израиля и в тоже время строго ограниченный, чтобы до минимума сократить угрозу сопутствующих жертв среди гражданского населения и постараться избежать перехода ситуация в спираль неконтролируемой эскалации. Так начальник ГШ ВС Ирана генерала Мохаммад Багери заявил, что основными целями атаки был израильский разведывательный центр около Сирии и авиабаза ВВС Изриаля "Неватим" на юге страны, самолеты с которой по иранским данным и участвовали в ударе по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске 1 апреля. Возможно что еще одной целью была авиабаза "Рамон" тоже на юге в пустыне Негев. Наряд же сил был должно быть выделен из примерных расчетов того, что иранские военные считали минимально достаточным для пробития израильской ПВО\ПРО. При этом надо понимать, что все эти расчеты носили сугубо теоретический характер, а опыта нанесения подобного удара не было ни у кого в мире.

Иранская операция стала первым массированное применение баллистических ракет средней дальности в вооруженных конфликтах и таким же первым массированным применением систем ПРО для их поражения. То есть одиночные случаи того и другого уже были, к примеру в январе 2022 г. система ПРО THAAD в ОАЭ сбила запущенную хуситами из Йемена баллистическую ракету средней дальности. В последние месяцы были и случаи перехвата запущенных из Йемена одиночных БРСД и израильскими ЗРК семейства "Хец", но все это были именно разрозненные одиночные случаи. Еще ни разу никто не проводил таких массированных ударов, но и никому еще не приходилось преодолевать такую насыщенную ПРО.

Иран проинформировал соседние страны о своей предстоящей атаке на Израиль за трое суток до ее начала. Для проведения комбинированной атаки были задействованы базы Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана в западных и центральных частях страны - провинциях Керманшах, Хузестан, Восточный Азербайджан, Исфахан, Фарс, Тегеран и возможно других. Часть ракет и дронов была запущена иранскими союзниками - шиитскими ополченцами из Ирака и правительством "Ансар Аллах" (хуситами) из Йемена (по американским данным были запуски еще и из Сирии, но скорее всего это действовали дислоцированные там отряды иракского ополчения), но большинство ракет и дронов было запущено из самого Ирана. При этом показательно, что не было ударов вглубь Израиля со стороны вооруженного крыла ливанской "Хезболлы", которое в ту ночь только обстреляло израильские позиции на оккупированных Голанских высотах из РСЗО, что там является уже обычным делом в последние месяцы."Хезболла" по прежнему придерживается стратегии ограниченных боевых действий с Израилем в приграничных районах и Иран пока не видит нужды это менять.

Атака началась с запуска дронов-камикадзе "Шахед-136" (Shahed-136), которым дольше всего по времен лететь до Израиля. Они запускались в две-три волны как минимум из Керманшаха и Хузестана.Через некоторое время вдогонку за ними были запущены крылатые ракеты семейства "Паве" (Paveh) в наиболее бюджетном варианте. Последними были запущены баллистические ракеты средней дальности. На опубликованных Ираном видео запусков и по упавшим отработавшим ракетным частям можно опознать БРСД "Имад" (Emad), семейства "Гадр" (Ghadr) (по всей видимости с кассетной БЧ), "Хайбар Шекан" (Khaybar Shekan) и возможно "Дизфуль" (Dezful) и "Резван" (Rezvan). В общем тоже весьма бюджетный набор ракет. Причем все эти дроны, крылатые и баллистические ракеты уже поставлялись за границу или предлагаются на экспорт, то есть Иран похоже не захотел раскрывать возможности своих самых мощных и лучших ракет.

Данных с иранской стороны по масштабам удара сейчас нет, что касается оценок с другой стороны, то представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что по их данным было запущено около 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет, в свою очередь по американским оценкам было применено более 100 баллистических ракет средней дальности, более 30 крылатых ракет и 151 дрон. По дронам и крылатым ракеты ожидаемо американцы стали работать еще над Ираком, как с помощью своих ВВС, так и с помощью дислоцированных на их военных базах в Ираке зенитных комплексов. Затем к перехватам над территорией Сирии и Иордании присоединились ВВС Иордании, Франции Великобритании. США заявляют о сбитых ими более 80 дронах, источники Reuters сообщают, что иорданские ВВС тоже сбили десятки дронов, Великобритания и Франция тоже сообщает, что их ВВС сбивали дроны и крылатые ракеты. Естественно в перехвате также участвовали и вылетавшие на перехват за пределы страны истребители ВВС Израиля.

По баллистическим ракетами и прорвавшимся ближе к Израилю дронам\крылатым ракетам работала эшелонированная система ПРО\ПВО Израиля, которая является одной из самых плотных и современных в мире. Так ее верхний уровень против БРСД формируют ЗРК семейства "Хец" (Arrow), а против БРМД, ОТРК, дронов и крылатых ракет могут работать ЗРК "Праща Давида" (David's Sling), ЗРК "Пэтриот" (Patriot) и "Железный купол" (Iron dome). В море ей помощь оказывали также корабли ВМС США, так американцы заявляют уничтожение шести баллистических ракет своими силами, в том числе одной в Йемене. Тем не менее некоторые баллистические ракеты прорвались. Наличие попаданий по базе "Неватим" признают и в Израиле, но заявляют, что урон был ограниченным и незначительным. В свою очередь ABC News со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо сообщает, что 9 иранских ракет прорвавшихся сквозь ПРО\ПВО поразили две израильские авиабазы. Пять ракет попало по авиабазе "Неватим" повредив военно-транспортный самолет С-130, взлетно-посадочную полосу и складские помещения, а еще четыре попали по авиабазе Негев (должно быть это базу "Рамон" так назвали), но сообщений о значительных повреждениях оттуда не поступало. По хорошему для какой-то более менее реальной оценки нужны хорошие спутниковые снимки, хотя ущерб от к примеру суббоеприпасов ракеты с кассетной боевой частью и воздействия осколков даже на спутниковых снимках может быть не так просто выявить.

В целом с точки зрения политики Иран сейчас показал готовность прямой силой подкреплять систему сдерживания, ну и набрал очень много пропагандистских очков на фоне войны в секторе Газа. Более того, главнокомандующий КСИР генерал Салами заявил, что они теперь решили создать новое уравнение в отношениях с Израилем и будут отвечать напрямую из Ирана за каждую атаку против иранских граждан, интересов и т.д. Ну посмотрим, как говорится. Также посмотрим на дальнейшие действия Израиля, пойдут ли власти Израиля на дальнейшую эскалацию конфликта и на удар по какому-нибудь объекту\объектам на территории Ирана, несмотря на то, что США им не советуют это делать или нет? В Иране сейчас готовятся к обоим вариантам развития событий, угрожая нанести намного более мощные удары в случае атаки со стороны Израиля. В принципе различных ракет и дронов у Ирана для этого предостаточно, но и о мощи ВВС Израиля (да и об израильских ракетах) в случае начала обмена ударами нельзя забывать.

С военной точки зрения, обе стороны набрали опыт, который иначе просто невозможно получить. Иран провел разведку боем и посмотрел, что могут реально сделать при отражении комбинированной атаки ПВО\ПРО и ВВС Израиля в условиях работы на максимуме и с прямой военной помощью со стороны дислоцированных в регионе сил США, Великобритании, Франции, а также соседней Иордании. Это бесценная информация при планировании любых будущих операций, так как позволит сделать расчеты наряда нужных сил для прорыва израильской ПВО и ПРО уже на основе реальных данных. В свою очередь Израиль в полной мере смог убедиться в работоспособности своих систем ПРО и взаимодействии всех сил ВВС и ПВО и может теперь тоже может опираться на практические данные в этом вопросе, пусть Иран и наносил удар далеко не на максимуме возможного. Все это тоже бесценно.

Кстати, довольно забавный факт, Иран я так понимаю стал первой страной, которая за три месяца нанесла удары по территории сразу двух стран имеющих ядерное оружие - по территории Пакистана в середине января и сейчас по территории Израиля :)

Пуск ракет из района около иранского Тебриза.

Видео пусков баллистических ракет от Ирана

Некоторые видео от иранцев с разных городов

БРСД "Имад" (Emad)

БРСД "Гадр" (Ghadr)

БРСД "Хайбар Шекан" (Khaybar Shekan)

Видео пусков крылатых ракет семейства "Паве" (Paveh) Как можно заметить использовалась самый бюджетный и простой вариант этих ракет(с нескладываемым крылом), которые иранцы поставляют в разобранном виде и хуситам в Йемен (там их называют Quds).

Видео пусков дронов-камикадзе "Шахед-136" (Shahed-136) и пролет низколетящего "Шахед-136" в иранском Хузестане

Рой дронов демонстративно пролетел с включенными огнями над священным для шиитов городом Кербела в Ираке

Видео с поражением иранских беспилотнкиов и крылатых ракет истребителями ВВС Израиля с помощью управляемых ракет "воздух-воздух".

Некоторые из отработанных ракетных частей, упавшие по пути после того как топливо было все использовано и головная часть БРСД от них отделилась и полетела к цели. В интернете куча фото с ними, их ошибочно принимают как обломки от сбитых ракет, хотя падение вот таких частей - это как-раз следствие штатной работы систем баллистической ракеты.