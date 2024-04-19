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ТАСС

В Минобороны РФ рассказали о поражении ракеты ATACMS с помощью ЗРК "Бук"

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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Командир зенитно-ракетной батареи с позывным Бык рассказал, что российские комплексы успешно сбивают ракеты западного производства

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" в ходе специальной военной операции успешно справляются с поражением ракет западного производства, поставляемых Украине. Так, расчетом комплекса была перехвачена ракета ATACMS, рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным Бык.

"Во время боевой работы засекли цель. По параметрам было определено, что это ATACMS, командный пункт поставил задачу поразить цель. Цель зашла в зону поражения, прошел пуск. Все поразили", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам военнослужащего, большинство воздушных целей поставляются ВСУ странами Запада. "Все это цели можно сбить. Спокойно. Комплекс на это рассчитан: на их скорости, на их высоты, на их дальности", - отметил Бык.

В Минобороны России также предоставили видео работы расчета "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны Центральной группировки ВС РФ в ходе отражения воздушной атаки ВСУ на авдеевском направлении. Отмечается, что расчет ЗРК перехватил и уничтожил ракеты. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бук-М2
Компании
Минoбороны РФ
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