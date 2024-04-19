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ТАСС

Дрон-камикадзе для самолетов разработан в России

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Уничтожение позиции диверсантов и объекта РЭБ дронами-камикадзе
Уничтожение позиции диверсантов и объекта РЭБ дронами-камикадзе.
Источник изображения: РИА Новости

Из патента Объединенной авиастроительной корпорации следует, что БПЛА воздушного старта сможет автономно искать и принимать решение о поражении цели

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - барражирующий боеприпас воздушного старта разработан для самолетов фронтовой авиации в России, следует из патента Объединенной авиастроительной корпорации, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Беспилотный летательный аппарат воздушного старта представляет собой барражирующий боеприпас и предназначен для однократного применения <...> со штатных авиационных катапультных устройств типа АКУ-58 с внешних точек подвески и с универсальных внутрифюзеляжных катапультных устройств типа УВКУ-50 с внутренних точек подвески самолетов фронтовой авиации. Внутри фюзеляжа БПЛА размещена боевая часть. Беспилотный летательный аппарат имеет силовую установку, оптическую систему, датчики навигационной системы и бортовую интеллектуальную систему поиска и наведения на базе обученных нейросетей", - говорится в документе.

Уточняется, что БПЛА воздушного старта сможет автономно искать и принимать решение о поражении цели. "Бортовая интеллектуальная система поиска и наведения на базе обученных нейросетей позволяет осуществить автономный поиск и самостоятельное принятие решения на поражение целей, что позволяет самолету-носителю не входить в зону действия противовоздушной обороны противника, что обеспечивает [его] безопасность и применение БПЛА в значительном удалении от самолета-носителя", - поясняют разработчики.

О тактике применения БПЛА воздушного старта

Согласно патенту, беспилотник может комплектоваться различными типами боевых частей: фугасный заряд, осколочно-фугасный заряд, осколочно-фугасный зажигательный заряд или кумулятивный заряд. "Возможность размещения в качестве боевой части беспилотного летательного аппарата различных типов снарядов обеспечивает поражение широкой номенклатуры целей. Таким образом, беспилотный летательный аппарат позволяет уничтожать бронированные и небронированные цели, нанося максимальный урон. Силовая установка беспилотного летательного аппарата представлена одним турбореактивным двигателем, обеспечивающим полет на высотах от 0 до 8 км и скоростях, соответствующих числам Маха (М) от 0,11 до 0,6", - говорится в патенте.

По словам разработчиков, БПЛА воздушного старта характеризуется высокой эффективностью поражения целей, является дешевым и доступным для массового производства.

Согласно патенту, беспилотный летательный аппарат транспортируется на точке подвески самолета, он может управляться как с носителя, играющего роль воздушного командного пункта, так и с мобильного наземного пункта, а также полностью автономно.

"Пуск беспилотного летательного аппарата осуществляется до линии боевого соприкосновения. Далее БПЛА осуществляет автономный полет по заданному в полетном задании маршруту с использованием датчиков навигационных систем. При выходе в заданный район цели он начинает поиск по заданному в полетном задании маршруту или строит самостоятельный оптимальный маршрут поиска в заданном районе цели. Данные с камеры и информация об обнаруженных и/или распознанных целях в реальном масштабе времени передаются на воздушный командный пункт или на мобильный наземный пункт управления", - говорится в патенте.

При обнаружении цели БПЛА либо действует автономно, либо получает внешнее целеуказание от оператора с воздуха или с земли. "В обоих случаях после перехода в режим "Атака" беспилотный летательный аппарат автономно формирует траекторию полета до цели для ее поражения. Если в течение отведенного времени цель не найдена, то беспилотный летательный аппарат осуществляет уничтожение цели с заранее известными координатами, заложенными в полетном задании", - поясняют авторы. 

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Проекты
БПЛА
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