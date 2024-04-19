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ТАСС

Маск назвал предсказуемым поражение Украины в конфликте с Россией

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Mark Brake/ Getty Images

Бизнесмен отметил, что предвидел исход конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что поражение Украины в конфликте с российской армией было легко предсказуемым.

"Это легко было предсказать. На самом деле, я это предсказал", - написал в среду Маск в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который выложил фото с двумя статьями газеты Politico о конфликте на Украине. Если первая статья носит заголовок "Украина побеждает - и меняется", то вторая - "Украина движется к поражению".

Ранее Маск заявил, что положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается, чтобы этого избежать, нужно было еще год назад заключить соглашение о мире. Гендиректор SpaceX и Tesla неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. Также Маск заявлял, что выделение нового пакета помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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