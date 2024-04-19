Саммит ЕС призвал срочно предоставить Украине системы ПВО и всю необходимую военную помощь

Лидеры стран Евросоюза призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе подчеркнули необходимость срочно предоставить Украине системы ПВО и всю необходимую ей военную помощь. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи по Украине.

"Евросовет подчеркивает необходимость срочно предоставить воздушную оборону Украине и ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты", - отмечается в нем.

Лидеры стран ЕС призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели. Сделать это планируется в том числе на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

В документе также подчеркивается, что Евросоюз и его страны-члены активизируют предоставление Украине гуманитарной помощи и поддержку защиты гражданского населения.

Проходящий в Брюсселе двухдневный саммит ЕС - неформальный, что означает, что практических решений по его итогам не ожидается. Главные темы саммита - конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также экономическое развитие ЕС.