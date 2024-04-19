Йеллен считает непростительным, что помощь Украине по-прежнему не одобрена Конгрессом

По версии министра финансов США, "каждая минута промедления" конгрессменов-республиканцев якобы "усиливает противников Америки во всем мире"

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен считает непростительным тот факт, что законопроект с бюджетными ассигнованиями на помощь Украине до сих пор не получил одобрения в Палате представителей Конгресса, где он находится уже в течение нескольких месяцев.

"Такое продолжительное бездействие республиканцев в Палате представителей в вопросе поддержки Украины в этот критический момент войны непростительно. Оно наносит ущерб нашей национальной безопасности", - сказала глава американского Минфина после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вашингтоне.

По версии Йеллен, "каждая минута промедления" конгрессменов-республиканцев якобы "усиливает противников Америки во всем мире, которые внимательно следят за тем, сохранят ли Соединенные Штаты свою решимость поддерживать демократическую Украину". Она рассказала, что обсудила с украинскими чиновниками общие приоритеты, включая международную финансовую поддержку Киева, ход реформ на Украине, а также действия в отношении замороженных суверенных активов России.

"Бюджетная помощь со стороны Соединенных Штатов сейчас важна как никогда, поскольку она неразрывно связана с успехами Украины на поле боя и способностью правительства предоставлять необходимые услуги своему народу", - утверждала министр, добавив, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Москвы.

Американская администрация несколько месяцев назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов оставалась неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

Сенат при поддержке некоторых республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Израилю, Тайваню и Украине.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в среду представил текст законопроекта о дополнительных бюджетных расходах США в 2024 финансовом году. Этот документ аппарат спикера нижней палаты Конгресса обнародовал вместе с выработанными им же законопроектами об оказании военной помощи Украине и Израилю. Байден высказался в поддержку этих инициатив.