Войти
ТАСС

Йеллен считает непростительным, что помощь Украине по-прежнему не одобрена Конгрессом

257
0
0
Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

По версии министра финансов США, "каждая минута промедления" конгрессменов-республиканцев якобы "усиливает противников Америки во всем мире"

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен считает непростительным тот факт, что законопроект с бюджетными ассигнованиями на помощь Украине до сих пор не получил одобрения в Палате представителей Конгресса, где он находится уже в течение нескольких месяцев.

"Такое продолжительное бездействие республиканцев в Палате представителей в вопросе поддержки Украины в этот критический момент войны непростительно. Оно наносит ущерб нашей национальной безопасности", - сказала глава американского Минфина после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вашингтоне.

По версии Йеллен, "каждая минута промедления" конгрессменов-республиканцев якобы "усиливает противников Америки во всем мире, которые внимательно следят за тем, сохранят ли Соединенные Штаты свою решимость поддерживать демократическую Украину". Она рассказала, что обсудила с украинскими чиновниками общие приоритеты, включая международную финансовую поддержку Киева, ход реформ на Украине, а также действия в отношении замороженных суверенных активов России.

"Бюджетная помощь со стороны Соединенных Штатов сейчас важна как никогда, поскольку она неразрывно связана с успехами Украины на поле боя и способностью правительства предоставлять необходимые услуги своему народу", - утверждала министр, добавив, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Москвы.

Американская администрация несколько месяцев назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов оставалась неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

Сенат при поддержке некоторых республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Израилю, Тайваню и Украине.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в среду представил текст законопроекта о дополнительных бюджетных расходах США в 2024 финансовом году. Этот документ аппарат спикера нижней палаты Конгресса обнародовал вместе с выработанными им же законопроектами об оказании военной помощи Украине и Израилю. Байден высказался в поддержку этих инициатив. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
16.06.2009
Китай совершенствует "московскую" ракету
18.05.2009
Украина - главный военный поставщик Грузии
30.04.2009
За последние 5 лет продажи оружия выросли на 21%, крупнейшим поставщиком остаются США, Россия – на втором месте
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
28.04.2008
Европа сама отдала России оружейный рынок Китая
11.12.2007
Привет, оружие! Франция хочет торговать оружием с Китаем, что крайне невыгодно для России
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 19.04 09:52
  • 14
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)