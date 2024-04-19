«Кинжальная» дистанция: носитель гиперзвука получил стратегическую дальность

Все самолеты МиГ-31И оборудовали системой дозаправки в воздухе

Истребители — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» получили стратегическую дальность. Все самолеты МиГ-31И смогут осуществлять дозаправку топливом в воздухе, сообщил источник «Известий» в Минобороны России. Благодаря этому их радиус действия составит тысячи километров и они смогут применять гиперзвуковое оружие по объектам, расположенным в глубине обороны противника, отмечают экcперты.

С гиперзвуковой скоростью

Ранее на МиГ-31И стояло специальное оборудование, но из-за особенностей конструкции самолета-носителя дозаправка в воздухе не выполнялась, а экипажи не получали подготовку, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Но в настоящее время завершен комплекс специальных работ — на всех МиГ-31И восстановлены системы дозаправки топливом в воздухе, а экипажи самолетов-носителей прошли необходимую летную подготовку.

— Это позволит значительно увеличить дальность самолета. Всегда хорошо, когда такая возможность есть, — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Фактически получается, что самолет станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком. Увеличивается возможность воздействия на цели, которые находятся на большой глубине. Она никогда лишней не бывает. Дозаправка может быть как до выполнения задания, так и при возвращении.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам генерала, от веса и боевой нагрузки сложность дозаправки в воздухе практически не зависит.

— Самолет управляется нормально. Тренировка нужна. Это сложный вид подготовки, но практически все летчики, которые приступают к ней, всегда осваивают нормально, — подчеркнул он.

«Кинжал» — новейшая российская ракетная система авиационного базирования. Впервые о ней сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году. По официальным данным, ракета способна достичь скорости 10 Махов (скоростей звука). Считается, что перехватить такие гиперзвуковые цели практически невозможно, поскольку средства ПВО могут засечь такой быстрый объект слишком поздно, чтобы успеть среагировать.

С 2022 года ракеты «Кинжал» неоднократно применялись в ходе специальной военной операции. Последний на сегодняшний день пуск этих систем состоялся 22 марта. В Минобороны тогда сообщали, что удары наносились по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников. Подчеркивалось, что цели удара достигнуты, все объекты уничтожены.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 9 мая 2021 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В январе Минобороны сообщало, что российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Американский журнал Military Watch отмечал по этому поводу, что поражены были военно-промышленные объекты, в частности пороховые заводы и производства снарядов разных калибров: 155-мм, 152-мм и 125-мм. «Нейтрализация этих оборонно-промышленных объектов потенциально может значительно усугубить и без того катастрофическую нехватку боеприпасов в украинской армии, которая широко затрагивает подразделения, начиная от артиллерии и заканчивая элитными механизированными бригадами», — отмечало издание.

Проверенный, надежный

МиГ-31 был первым советским истребителем четвертого поколения. Изначально он создавался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. У самолета выдающиеся характеристики по скорости, высоте и дистанции полета — он может разогнаться до 3 тыс. км/ч и подняться более чем на 20 км. Дальность полета превышает 3 тыс. км. Различные модификации МиГ-31 неоднократно использовали в качестве носителей перспективных систем вооружения и даже для выведения на орбиту космических аппаратов.

В 2000-е годы самолету не могли найти применение, и даже обсуждался вопрос о снятии его с эксплуатации. Однако в итоге пришли к выводу, что такой самолет нужен. А когда появился «Кинжал», именно МиГ-31 решили приспособить под применение этой ракеты. Так появилась модификация МиГ-31К. В ней отсутствует радиолокационное оборудование истребителя, вместо нее стоит новая система связи и целеуказания.

Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Из-за размеров и веса ракеты изменился центр тяжести самолета, что потребовало переобучения пилотов. На первом этапе применять «Кинжалы» могли только высококвалифицированные экипажи — требовалось выдерживать скоростной режим и траекторию полета в ручном режиме. Фактически МиГ-31К выполняет функцию «первой ступени» ракеты: разгоняется и набирает большую высоту, после чего выполняет пуск. Система целеуказания позволяет вводить полетное задание прямо с борта самолета.

В составе дальней авиации был сформирован полк ракетоносцев МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Модификация МиГ-31И — самая современная. Этот вариант впервые оснащен уникальными цифровыми комплексами — электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Они позволяют в полностью автоматическом режиме без вмешательства пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска и в точно рассчитанный момент запустить гиперзвуковую ракету.

Главное отличие МиГ-31И от более старой версии «К» — наличие специальных электронных систем, которые повышают летные характеристики и возможности самолета. Эту версию самолета решили сделать главным штатным носителем «Кинжалов». Впрочем, как отмечали источники «Известий», самолеты МиГ-31К тоже продолжат свою службу.

Алексей Михайлов

Андрей Федоров

Роман Крецул