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ТАСС

Джонсон заявил, что закон о помощи Киеву предполагает пополнение военных запасов США

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов отметил, что поддержка правительству Украины будет конвертироваться в кредит

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Основная часть финансовой помощи в размере $61 млрд, которая может быть выделена Украине в случае принятия нового отдельного законопроекта о помощи Киеву, будет израсходована на восполнение собственных военных запасов Соединенных Штатов. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу CNN.

"В этом пакете 80% расходов на Украину станет пополнением американского оружия и запасов. Это очень важно для нашей собственной американской промышленной базы и оборонной базы. И это будет очень важной частью [законопроекта]", - подчеркнул Джонсон, представивший в среду текст законопроекта о дополнительных бюджетных расходах США в 2024 финансовом году.

По его словам, в законопроект были добавлены и другие изменения. "Любая помощь, которая идет на оказание помощи правительству [Украины], конвертируется в кредит. Многие люди говорили, что это очень важно, что мы внедрили это", - пояснил он.

Ранее в среду отдельные законопроекты об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе были направлены в Палату представителей. Голосование по ним ожидается 20 апреля. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет представленные законопроекты в случае их одобрения американским законодательным органом. 

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Страны
Израиль
США
Украина
Разное
Кредитование
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