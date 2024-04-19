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ТАСС

МО Чехии заявило о готовности к посредничеству по инициативе укрепления ПВО Украины

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Яна Чернохова
Яна Чернохова.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Министр обороны Яна Чернохова сообщила, что Чехия ожидает, какая форма взаимодействия при реализации германской инициативы от нее потребуется

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Чехия готова выступить посредником в реализации инициативы Германии по укреплению ПВО Украины. Со ссылкой на чешского министра обороны Яну Чернохову, которая провела в Праге переговоры с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен, об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Если потребуется такая же форма сотрудничества как в случае [чешской] инициативы по поставке боеприпасов [Украине], мы готовы вновь выступить в качестве страны - посредника", - процитировало агентство министра. Чехия, по ее словам, ожидает, какая форма взаимодействия при реализации германской инициативы от нее потребуется.

Нидерланды, как проинформировала в свою очередь Оллонгрен, также ищут пути того, как убедить государства, располагающие определенными резервами при оказании военной помощи Украине, активнее помочь Киеву.

Главы Минобороны подписали меморандум о присоединении Нидерландов к чешской инициативе по закупке в третьих странах за счет государств Запада артиллерийских снарядов для Украины. Гаага выделяет на эти цели €250 млн.

Находящийся в Брюсселе премьер-министр Чехии Петр Фиала, как сообщило агентство, проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. К инициативе присоединились порядка 20 государств. 

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Страны
Германия
Нидерланды
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
Евросоюз
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