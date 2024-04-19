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ТАСС

В Чувашии предложили оснащать объекты ОПК средствами защиты от БПЛА

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Олег Николаев
Олег Николаев.
Источник изображения: cdnn21.img.ria.ru

По мнению главы региона Олега Николаева, меры антитеррористической безопасности должны также действовать в местах летнего отдыха детей

ТАСС, 17 апреля. Зоны ограничения полетов планируется создать над предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объектами критической инфраструктуры Чувашии. Они также могут быть оснащены системами обнаружения и защиты от БПЛА, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

"По итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и Оперативного штаба приняли решение проработать вопрос создания зон ограничения полетов над объектами критической инфраструктуры, а также их оснащения аппаратурой обнаружения, инженерными средствами защиты и противодействия БПЛА", - написал Николаев.

Речь идет о предприятиях ОПК, энергетики, объектах обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи. Также меры антитеррористической безопасности должны действовать в местах летнего отдыха детей, отметил глава республики. 

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