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«Прогресс МС-27» отправят к МКС в мае

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Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости.

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-27» отправят к МКС в мае

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» отправят к Международной космической станции (МКС) в мае. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" планируется в мае 2024 года», — говорится в сообщении.

На космодроме Байконур начали подготовку «Прогресса МС-27» к полету. Сегодня корабль доставили в безэховую камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 для проведения автономных электроиспытаний. После наземной проверки работы бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки корабль подготовят к пневмовакуумным испытаниям.

В марте в «Роскосмосе» сообщали, что «Прогресс МС-27» отправится к МКС в июне.

В феврале госкорпорация показала на видео стыковку корабля «Прогресс МС-26» с МКС в 400 километрах над поверхностью Земли. На видео показали кадры, снятые камерой корабля и станции. Также «Роскосмос» показал на видео работу специалистов Центра управления полетами.

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Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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