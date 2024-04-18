Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)

WSJ: шансы ВСУ вернуть себе инициативу на поле боя снижаются

Настал критический момент, пишет WSJ. Россия сильно давит на противника, который удерживает линию фронта силами сборной солянки из недоукомплектованных частей ВСУ. Украинцам не хватает всего — снарядов, ПВО, солдат. Очень скоро в боевых действиях наступит коренной перелом в пользу Москвы.

Джеймс Марсон

КИЕВ, Украина — На восточном фронте потрепанные украинские войска упорно держат оборону и противостоят усиливающемуся российскому натиску, который может достичь пика этим летом.

Ослабленной ПВО не удается остановить российскую авиацию, которая превращает в пыль здания своими полуторатонными корректируемыми бомбами. Линию фронта удерживает сборная солянка из разных частей и подразделений, которые не укомплектованы полностью личным составом. Чтобы остановить колонны бронетехники, украинцы используют в основном маленькие дроны-камикадзе, так как запасы артиллерийских снарядов у них на исходе.

"Нам не хватает всего", — сказал один командир роты, чье подразделение сражается в окрестностях осажденного восточного города Часов Яр.

Вооруженный конфликт на Украине длится третий год, и сейчас настает критический момент. Россия всем своим весом давит на более слабого соседа. Бронетехника и солдаты в боевых порядках медленно, но упорно продвигаются вперед, оттесняя измотанные украинские войска по всей линии фронта, дугой вытянувшейся с северо-востока до юго-востока страны.

Российский президент Владимир Путин избрал выжидательную стратегию, надеясь на ослабление западной поддержки Украины, и она оказалась весьма надежной. В предстоящие месяцы в боевых действиях может наступить коренной перелом в пользу России. Вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и боеготовых войск, конгресс застопорил утверждение пакета дополнительной помощи, а Киев не решается объявлять новый призыв.

Если не придет пополнение и новая западная боевая техника, Украина будет и дальше терять свои территории и лучшие войска. Ей придется отказаться от всякой надежды вернуть почти 20% своей территории, занятой российской армией.

Безусловно, Россия продвигается вперед очень медленно и несет большие потери в живой силе и технике. Если Украине в этом году удастся продержаться и пополнить армейские ряды личным составом, она сможет перейти в контрнаступление против истощенного противника.

Но с американской помощью много неясностей, а европейские страны не в состоянии ее быстро и существенно увеличить. Поэтому у Киева все меньше шансов взять реванш над Россией.

"Без этой помощи у нас не будет шансов победить", — заявил в показанном во вторник интервью телекомпании PBS украинский президент Владимир Зеленский. Российская артиллерия выстреливает 10 снарядов на один украинский, добавил он. "Сможем ли мы выстоять в таких обстоятельствах? "Нет", —сказал Зеленский. — Что бы мы ни делали, с таким количеством они будут оттеснять нас назад каждый день".

Давая Украине некую надежду, Чехия недавно организовала закупку почти миллиона артиллерийских снарядов, которые будут отправлены прямо на фронт. Принимаются и другие меры. Если союзники Украины сумеют пополнить ее арсеналы, у ВСУ будет шанс остановить дальнейшее продвижение России.

Линия фронта почти не движется. Все это благодаря отваге и изобретательности украинцев, а также тактическим слабостям российской армии.

"Мы более эффективны, более рациональны, более технологичны, — сказал один украинский офицер, командующий подразделением беспилотников вблизи восточного города Авдеевки, который российские войска заняли в феврале. — Они в случае поражения отправятся по домам, а мы потеряем свою землю, свои дома, своих людей".

"Ситуация на полях сражений остается серьезной, — заявил недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — Украине нужно больше средств ПВО, больше боеприпасов, больше помощи".

В 2022 году Украина отразила российское наступление на столицу Киев, а потом вернула утраченные территории на северо-востоке и юге. Но в ходе прошлогоднего контрнаступления она сумела освободить очень мало своих территорий, потеряв при этом тысячи мотивированных военнослужащих.

Теперь Россия продвигается вперед на нескольких направлениях. Войдя в Авдеевку, российские войска продолжили наступление на запад в попытке взять новые села, но особых успехов не добились.

Важнейшей целью для русских стал город Часов Яр, находящийся на высотах западнее Артемовска (Бахмута), который Россия заняла в прошлом году.

Если российские войска овладеют Часовым Яром, где проживало чуть больше 10 тысяч человек, им откроется путь для наступления на другие города, такие как Константиновка и Краматорск, находящиеся в восточной Донецкой области. Эта область является ключевой целью для Путина, поскольку он объявил о ее присоединении к России.

В этом месяце российские штурмовики при поддержке бронетехники подошли к восточной окраине города, однако были отброшены назад. Канал на краю Часова Яра является естественной преградой для техники, однако солдаты говорят, что Россия может направить пехоту для захвата плацдарма в городских зданиях.

Украина приспосабливается, экономя припасы и перемещая войска, чтобы лучше защитить личный состав и технику. У обороняющегося всегда есть преимущество перед наступающим, который при продвижении вперед раскрывает свои боевые порядки и подвергает себя опасности. Украинские военные укрепляют свои оборонительные позиции, создав сеть траншей, укрытий и минных полей, хотя солдаты говорят, что они есть не везде.

"Они уже принимают очень непростые решения и выстраивают более продуманную оборону", — сказал американский отставной генерал Филип Бридлав, занимавший в свое время должность верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО.

Европейские страны усиленно ищут боеприпасы и финансовые средства для Украины, прежде всего в рамках чешской инициативы. Германия в субботу заявила, что отправит Киеву еще один зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот".

"Позитивный момент заключается в том, что европейцы активизируют свои усилия", — сказал Бридлав.

Россия понесла значительные потери на Украине, в том числе, более 2 тысяч танков и 315 тысяч человек убитыми и ранеными (эти данные не подтверждены Министерством обороны РФ. – Прим. ИноСМИ). Ее сухопутные войска ослаблены намного сильнее, чем ВВС и ВМФ, сказал действующий верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО генерал Кристофер Каволи, выступая 10 апреля в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил. "Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем мы оценивали вначале", — заявил он. Генерал добавил, что сейчас российская армия на 15% больше, чем два года тому назад, когда она начала военную операцию на Украине.

Аналитики отмечают, что по численности личного состава вооруженные силы России больше, однако в ходе боев за последние два года они потеряли множество своих лучших военнослужащих.

Некоторые представители западных военных разведок считают, что сегодня Россия в первую очередь сосредоточилась не на территориальных приобретениях, а на ослаблении боеспособности и воли ВСУ к вооруженной борьбе. Она наращивает удары с применением ракет и дронов, чтобы продемонстрировать свою силу, лишить Киев ресурсов и показать западным спонсорам Украины, что помогать ей бессмысленно.

Недавние серьезнейшие повреждения украинской инфраструктуры, такие как разрушение в четверг крупнейшей в Киеве теплоэлектростанции, свидетельствуют о том, что возможности ПВО страны ослабевают.

Зеленский сообщил в интервью, что прикрывавшие электростанцию системы ПВО сбили семь российских ракет, но у них закончились боеприпасы. В результате русские четырьмя ракетами нанесли удар по этим системам и уничтожили их.

Россия также стремится воспользоваться слабостями Украины на поле боя.

Ее войска ежедневно сбрасывают на Часов Яр десятки мощных корректируемых авиабомб, доставляемых к цели самолетами, которые наносят удары за пределами зоны досягаемости украинских средств ПВО.

Главным украинским оружием в борьбе с российской бронетехникой стали FPV-дроны. Такой беспилотник со взрывным устройством управляется дистанционно оператором. Камера на борту дрона транслирует изображение, и оператор видит картину внизу.

Россия начала отправлять в бой более крупные колонны бронетехники в составе до 20 машин. Украинским операторам трудно с ними бороться, так как FPV-дроны можно использовать только поодиночке, поскольку они работают на одной радиочастоте.

Один солдат рассказал про наступавший российский танк с прикрепленным к корпусу постановщиком помех и сетками, которые останавливают FPV-дроны. Этот танк все же удалось остановить артиллерийским снарядом.

Украинские солдаты говорят, что Россия не думает о своих людях. (Такой нарратив распространяют украинские и западные пропагандистские СМИ. – Прим. ИноСМИ)

Танки и бронемашины порой наступают с солдатами на броне. Они создают своими телами живой щит, который надо уничтожать, прежде чем наносить удар по самой машине. Украинцы называют это "мясной броней".

Россия может себе позволить такую расточительность, потому что численность населения у нее в три раза больше, чем на Украине, и она каждый месяц увеличивает численность своей армии на 30 тысяч человек, о чем рассказывают украинские представители. Но слабая подготовка войск и плохо налаженное взаимодействие между частями и подразделениями ограничивают их эффективность.

У Украины мало резервов живой силы, а это значит, что восполнение потерь осуществляется поэтапно, и подразделения находятся на линии фронта более продолжительное время. Конечно, в такой ситуации они лучше разбираются в обстановке и в местности, однако на фронте возникает своеобразное лоскутное одеяло в составе подразделений из разных бригад, которые не могут эффективно взаимодействовать и даже общаться.

Украина перебрасывает свои лучшие части и подразделения с одного участка фронта на другой. Батальоны из состава 3-й штурмовой бригады, которая является одной из самых сильных в сухопутных войсках, в прошлом году воевали в окрестностях Артемовска. Когда город пал, их отправили в Авдеевку, а затем перебросили на север под Купянск.

Отвечая на вопрос, как им удается удерживать позиции в условиях нехватки боеприпасов, офицер из этой бригады сказал: "Ценой жизни людей".

Лучшие воинские формирования, укомплектованные мотивированными добровольцами и возглавляемые авторитетными командирами, проводят собственные кампании по набору, и зачастую они укомплектованы сверх нормы. Другим же не удается пополнять свои ряды личным составом.

В этом месяце в Киеве приняли закон об увеличении призыва. Зеленский подписал закон, согласно которому призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. А на прошлой неделе парламент принял закон о дополнительном вознаграждении для солдат и о наказаниях для уклонистов от призыва.

Но чтобы воплотить эти изменения в жизнь, понадобится время. Возраст призывников остается серьезной проблемой. Один офицер из ключевого учебного центра рассказал, что к нему часто присылают мужчин старше 40 лет. Многих отправляют на подготовку из караульной службы и с призывных пунктов. Один человек умер от инфаркта во время учений.

"Войны выигрывает молодежь", — сказал этот офицер.

Свой материал для статьи предоставил Суне Энгель Расмуссен (Sune Engel Rasmussen)