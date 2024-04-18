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ТАСС

Остин заявил, что ситуация на поле боя на Украине меняется в пользу РФ

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Mark Schiefelbein

По словам министра обороны США, Киеву остро необходимы поставки боеприпасов и вооружения

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Пентагон считает, что ситуация на поле боя на Украине меняется в пользу России. Это подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

"Думаю, мы уже начинаем видеть, как ситуация на поле боя начинает немного сдвигаться в пользу России", - заявил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. "Мы видим их (Вооруженных сил России - прим. ТАСС) постепенные [территориальные] приобретения. Мы видим, что украинцы сталкиваются с вызовом при удержании своих позиций", - сказал Остин.

По его словам, Киеву остро необходимы поставки боеприпасов и вооружения со стороны США. В связи с этим глава американского военного ведомства в очередной раз призвал Конгресс одобрить как можно скорее запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории.

Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон объявил о намерении вынести в ближайшие часы на голосование отдельные законопроекты, нацеленные на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также, в частности, на изъятие российских активов с целью их последующей передачи Киеву. Перспективы прохождения этих четырех законопроектов через Конгресс пока не вполне ясны. Белый дом ранее сообщал, что не поддерживает идею возможного дробления своего запроса на оказание дальнейшей крупной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Именно такой подход, по сути, и предлагает Джонсон.

Американская администрация несколько месяцев назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неизвестной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

Сенат при поддержке ряда республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Израилю, Тайваню и Украине.

В конце марта Джонсон в интервью телекомпании Fox сообщил о готовности вынести в Палате представителей вопрос о возобновлении помощи Киеву после ее возвращения с пасхальных каникул. Нижняя палата Конгресса вернулась к работе 9 апреля.

Спикер также сигнализировал о желании включить в этот вариант законопроекта положения об использовании "конфискованных активов российских олигархов", "концепцию кредита", предполагающую возвращение Киевом Вашингтону полученных средств "в правильное время". Кроме того, Джонсон подчеркнул, что хотел бы при помощи этого законопроекта стимулировать развитие энергетического сектора США, прежде всего для наращивания экспорта природного газа, чтобы содействовать сокращению поставок Россией топлива за рубеж, сокращению ее валютной выручки от этих продаж.

14 апреля Джонсон подтвердил в эфире Fox, что республиканцы в Палате представителей планируют рассмотреть вопрос о выделении Украине помощи в виде кредита. 

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