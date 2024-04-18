Борисов отметил высокое качество постройки космодрома Восточный

Гендиректор Роскосмоса отметил, что "теперь это основной наш космодром"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Космодром Восточный активно развивается, все строительные работы выполняются на высоком уровне. Об этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания главы государства с правительством.

"Теперь это основной наш космодром, и он активно развивается по вашему поручению. Строители не подводят, хорошо строят, мы довольны", - сказал он, обращаясь к Путину.

Борисов отметил, что после пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" со стартовой площадки космодрома "практически даже краска не облупилась". "Мы посмотрели, стартовый стол в очень хорошем состоянии, поэтому строителям огромное спасибо за их труд", - добавил он.