«Украине они нужнее»: Столтенберг призвал страны НАТО отправить Киеву дополнительные системы ПВО

Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил помочь Украине и призвал европейские страны передать Зеленскому дополнительные системы ПВО. По его словам, Киеву они сейчас намного нужнее.

Европейские страны должны сделать выбор в пользу Украины, а не собственной безопасности, если будет стоять вопрос, кому отправить "лишний" зенитный комплекс. Как подчеркнул Столтенберг, на данный момент системы ПВО нужней Украине, так как Россия наносит удары по украинской территории ракетами и беспилотниками.

Украине нужно еще больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине

- заявил генсек НАТО после встречи с премьерами Дании, Нидерландов и Чехии.

Столтенберг считает, что у союзников Украины по НАТО имеются возможности отправить Киеву системы ПВО, но не уточнил в каких количествах. Речь идет не только об американских ЗРК Patriot, но и о других системах, стоящих на вооружении в Европе.

Реальность такова, что мы имеем достаточно систем, чтобы значительно больше поставлять на Украину, идет ли речь о системах ПВО в целом или же о батарея Patriot. Именно над этим мы сейчас и работаем

- заявил глава альянса добавив, что только американских систем в Европе развернуто порядка ста, а НАТО в общем, если считать и США, обладает очень большим количеством систем ПВО. Осталось среди них найти несколько батарей для Украины.