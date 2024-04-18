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ТАСС

Украина в июне может получить первые снаряды в рамках чешской инициативы

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Избранный президент Чехии Петр Павел
Избранный президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что республика нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Украина могла бы получить в июне первые артиллерийские снаряды в рамках реализации инициативы Чехии по их закупке в третьих странах за счет государств Запада. Об этом после встречи в штаб-квартире НАТО заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

"Первые снаряды по чешской инициативе Украина могла бы получить в июне", - привело слова политика информационное агентство ČTK.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. К инициативе присоединились порядка 20 государств. По информации западных СМИ, на реализацию программы собрано около $1,5 млрд. 

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Страны
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
NATO
Евросоюз
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