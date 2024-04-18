Фрэнк Кендалл во время выступления в Портсмуте, 2014 год.

По словам Фрэнка Кендалла, это происходит потому, что Киев не получил помощи

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Украинский конфликт движется в невыгодном для Киева направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно нуждаются в помощи. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Им отчаянно нужна помощь <...>: средства ПВО, артиллерийские боеприпасы и так далее. Сейчас война движется не в нужном [Киеву] направлении. Во многом это происходит потому, что они не получили этой помощи", - сказал он.

Кендалл добавил, что арсеналы ВСУ истощаются, и что для дальнейшей помощи Киеву необходимо, чтобы Конгресс США согласился выделить дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году для оказания помощи в том числе Украине. "Тут требуются дополнительные ассигнования. Они также нужны для [помощи] Израилю и Тайваню", - считает министр.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории.