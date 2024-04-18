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ТАСС

Словацкие министры отказались поддержать сбор средств на военную помощь Украине

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Флаг Словакии
Флаг Словакии.
Источник изображения: © flickr.com / HatM

Эрик Томаш отметил, что все желают скорейшего завершения конфликта

БРАТИСЛАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Словацкие министры окружающей среды и труда Томаш Тараба и Эрик Томаш отказались поддержать инициативу местных активистов по сбору средств для закупки боеприпасов для Украины.

"Любой может присоединиться к этому сбору средств, если считает это уместным, а я бы, наверное, не присоединился, - сказал Томаш журналистам. - Направление оружия и боеприпасов [на Украину] не способствует достижению мира". Он подчеркнул, что все желают скорейшего завершения конфликта на Украине.

Тараба в свою очередь отметил, что также решил не участвовать в реализации этой инициативы. Группа гражданских активистов запустила недавно в республике сбор средств для закупки снарядов для Украины. Им удалось собрать €650 тыс., с помощью которых они намерены поддержать выдвинутую ранее инициативу Чехии.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. К инициативе присоединились порядка 20 государств, среди которых Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Швеция и Эстония. По информации западных СМИ, на реализацию программы собрано около $1,5 млрд. 

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