Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что прекращение Вашингтоном поставок оружия и военной техники Киеву подает "ужасный сигнал" союзникам американцев на мировой арене

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Украина сталкивается в настоящее время с отчаянным положением на поле боя. Такую оценку позиции Киева дал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун.

"Просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с отчаянными условиями на поле боя", - заявил он, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. По версии Брауна, Киев ранее вернул контроль над "более чем 50%" утраченных за последние два года территорий. "Эти тяжело давшиеся приобретения могут быть потеряны без нашей поддержки", - подчеркнул американский военачальник.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин, принимавший участие в слушаниях вместе с Брауном, отметил, что прекращение Вашингтоном поставок оружия и военной техники Киеву подает "ужасный сигнал" союзникам американцев на мировой арене. "Проволочки с запросом на дополнительные ассигнования [с целью продолжения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню] подают ужасный сигнал нашим союзникам и партнерам. И они будут задавать вопросы о том, привержены мы или нет данному делу, являемся ли мы надежным партнером", - признал глава Пентагона.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории.