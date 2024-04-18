Войти
ТАСС

Первый пуск "Ангары-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью наметили на 2030 год

255
0
0
РН «Ангара-А5»
РН «Ангара-А5».
Источник изображения: vz.ru

Летные испытания состоятся при условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью намечен на 2030 год. Об этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания главы государства с правительством.

"Еще одна перспективная модификация этой ракеты - "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью, обеспечивающей выведение полезных нагрузок массой до 38 тонн на низкую околоземную орбиту. <...> При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этого ракетоносителя планируются в 2030 году", - сказал он.

Борисов отметил, что в будущем "Ангару-А5В" планируется использовать для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования Солнечной системы и дальнего космоса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Похожие новости
12.11.2019
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
23.09.2019
Ошибки при импортозамещении: Путин рассказал про ОПК
09.09.2019
Рогозин: Путин не поддержал идею Борисова привлечь военных к строительству Восточного
03.09.2019
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
28.01.2019
Роскосмос в поисках новой стратегии развития
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
23.08.2013
"Переносить задания гособоронзаказа из-за Минфина мы не можем"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны