Первый пуск "Ангары-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью наметили на 2030 год

Летные испытания состоятся при условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью намечен на 2030 год. Об этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания главы государства с правительством.

"Еще одна перспективная модификация этой ракеты - "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью, обеспечивающей выведение полезных нагрузок массой до 38 тонн на низкую околоземную орбиту. <...> При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этого ракетоносителя планируются в 2030 году", - сказал он.

Борисов отметил, что в будущем "Ангару-А5В" планируется использовать для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования Солнечной системы и дальнего космоса.