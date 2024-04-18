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ТАСС

Путин поручил оформлять документы на вторую очередь Восточного

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент отметил, что бояться нечего

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал быстрее завершить все необходимые действия для ввода в строй второй очереди космодрома Восточный.

"Нужно все сдавать и оформлять документы, нечего бояться, все работает, все нормально, документы надо оформить", - обратился глава государства к руководителю Роскосмоса Юрию Борисову на совещании с членами правительства.

"Пусть ничего не боятся, пусть сделают. Ладно? Хорошо?" - спросил Путин Борисова. Глава Роскосмоса заверил, что вопрос находится на контроле. "Надо довести до конца. Все ясно. С документами просто, с огромным количеством бумаг, нужно разобраться и все, надо сделать это", - продолжил настаивать президент. "Вы правы. 99% строительной готовности, а сдано 40", - согласился Борисов. "Я понимаю, в чем дело, нечего бояться, надо оформлять все и вперед. Там уже не 99, там все 100, пусть заканчивают оформление", - вновь повторил глава государства. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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