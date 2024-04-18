МРК "Буря" поразил ракетой воздушную цель в рамках госиспытаний на Балтике

Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части выполнили стрельбу из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М"

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 ("Каракурт") "Буря", построенный для Балтийского флота, в рамках завершающего этапа государственных испытаний в Балтийском море выполнил ракетную стрельбу по воздушной цели, сообщила пресс-служба флота.

"Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК "Буря" совместно с представителями промышленности в ходе испытаний выполнили ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве цели использовали специальную ракету-мишень.

"Назначенная цель была поражена", - подчеркнули в пресс-службе.

После завершения государственных испытаний МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". "Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла".