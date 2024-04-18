Ракета стартовала 11 апреля в 12:00 мск, доложил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" выполнила все поставленные задачи во время испытательного пуска. Об этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил Владимиру Путину в ходе совещания президента РФ с правительством.

"Как вы знаете, дважды, 9 и 10 апреля, автоматика прервала стартовую процедуру и боевому расчету вместе с инженерами и конструкторами приходилось отыскивать неисправность. Боевой расчет сработал четко, грамотно, хладнокровно и заслуживает специальной похвалы. 11 апреля в 12:00 по московскому времени ракета стартовала, выполнила все поставленные задачи", - сказал он, добавив, что также все задачи выполнил и разгонный блок "Орион", созданный РКК "Энергия" для выведения космических аппаратов на различные целевые орбиты вплоть до геостационарной на высоте 36 тыс. км от Земли.

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" 11 апреля совершила свой первый пуск с площадки 1А космодрома Восточный. Этот старт стал первым пуском "Ангары" с Восточного - вместе с ним начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур", в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома. Кроме того, в ходе пуска был испытан разгонный блок "Орион", для которого этот полет также стал первым.