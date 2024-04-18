В Германии запустили новую инициативу по поиску систем ПВО для Киева

Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер сообщил, что адресатами являются как партнеры по НАТО, так и третьи страны

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство Германии запустило инициативу с целью найти и предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны (ПВО), адресатами являются как партнеры по НАТО, так и третьи страны. Об этом сообщил журналистам в Берлине представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

"В действительности важная цель - снабдить Украину большим количеством [средств] ПВО. В этом контексте министр [обороны Борис] Писториус и глава МИД [Анналена] Бербок сейчас еще раз обратились к партнерам как в НАТО, так и не входящим в нее в рамках инициативы, которую мы называем Immediate Action on Air Defense, с целью добиться поддержки Украины в этом [системами ПВО]", - сказал Вагнер.

"Основной задачей федерального правительства по-прежнему является устойчивая поддержка украинской ПВО", - подчеркнул в свою очередь представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер. Он напомнил, что недавно власти страны заявили о намерении передать Киеву третью зенитную ракетную систему Patriot. "Это важный вклад в оборону Украины", - полагает Бюхнер.

Киев регулярно сообщает о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет для них и просит Запад передать новые комплексы и снаряды. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна готова брать эти установки на любых условиях.

9 апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина отчаянно просит у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Позже газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что страны ЕС отвечают отказом на эти просьбы Киева. По информации издания, он пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение Вооруженных сил Украины свои комплексы Patriot. О готовности отправить на Украину одну систему Patriot сообщило 13 апреля Минобороны ФРГ. Однако в Киеве пока не могут назвать сроки ее получения.