Войти
ИноСМИ

Действовали за спиной: американские военные помешали саамам в Лапландии (Yle, Финляндия)

283
0
0
Флаг Финляндии на борту финского ледокола MSV Nordica, Гренландия
Флаг Финляндии на борту финского ледокола MSV Nordica, Гренландия.
Источник изображения: © AP Photo / David Goldman

Yle: Хельсинки разозлил саамов оборонным соглашением с Вашингтоном

Хельсинки разозлил саамов – коренной народ финской Арктики, сообщает Yle. Принимая решение предоставить американцам доступ к военной базе на Крайнем Севере, парламентарии не провели консультаций с местными жителями.

По словам МИД Финляндии, с саамским парламентом еще будут проведены переговоры о вступлении в силу соглашения DCA между Финляндией и США.

Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение DCA о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО.

Председатели Саамского парламента Пирита Няккяляярви, Лео Айкио и Туомас Аслака Юусо заявили, что о включении казарм Ивало в Саамском регионе Финляндии в сферу действия соглашения DCA они узнали только через СМИ.

В результате соглашения DCA о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США американские военные смогут пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари.

Содержание соглашения было обнародовано в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой дать ему возможность представить свое мнение о заключении соглашения, но ответ на этот запрос получен не был.

МИД: Саамский парламент еще примет участие в переговорах

Секретарь МИД по вопросам законодательства Китта Кангас подтверждает Yle, что на этапе обсуждения соглашения переговоры с саамским парламентом не проводились.

Объекты и территории в Ивало, перечисленные в приложении к соглашению, находятся в постоянном пользовании сил обороны и пограничной службы, так что их предназначение после заключения соглашения не изменится, поясняет Кангас.

"Однако Министерство иностранных дел считает важным, чтобы процессы, рассмотренные в статье 9 Закона о саамском парламенте, были учтены на этапе реализации соглашения", — говорит Кангас.

Министерство иностранных дел также подчеркивает, что соглашение DCA не повлияет на текущее взаимодействие министерства обороны, сил обороны и Саамского парламента.

Мнение Саамского парламента не учитывалось при принятии решения о вступлении в НАТО

Прошлый состав Cаамского парламента уже требовал проведения переговоров по вопросам обороны как с министерством обороны, так и с министерством иностранных дел. Однако консультации с Саамским парламентом до сих пор не проводились.

"Саамский парламент напомнил министру обороны Хаккянену о необходимости переговоров на встрече в октябре 2023 года. Тогда мы также подробнее обсудили вопросы эффективного участия в вопросах обороны", — сообщили председатели Саамского парламента.

В ноябре 2022 года Саамский парламент по собственной инициативе обратился с к министерству иностранных дел по поводу заключения соглашения с НАТО. Уже тогда Саамский парламент обратился в МИД с просьбой организовать переговоры о вступлении в НАТО в соответствии со статьей 9 Закона о саамском парламенте, чтобы права саамов и особенности Саамского региона учитывались в процессе вступления в НАТО с самого начала.

По мнению Саамского парламента, с Саамским парламентом следовало проводить переговоры по вопросам вступления Финляндии в НАТО и заключения соглашения DCA.

Автор: Анни-Саара Палтто (Anni-Saara Paltto)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Проекты
NATO
Арктика
Похожие новости
18.03.2011
Сухопутные войска разной степени тяжести
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
28.04.2010
Северный ледовитый ТВД
06.08.2009
В Арктике становится жарко
12.05.2009
США и Россия договорились снизить ядерные риски
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
27.09.2007
Северяне размышляют о российской угрозе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны