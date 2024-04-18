Действовали за спиной: американские военные помешали саамам в Лапландии (Yle, Финляндия)

Yle: Хельсинки разозлил саамов оборонным соглашением с Вашингтоном

Хельсинки разозлил саамов – коренной народ финской Арктики, сообщает Yle. Принимая решение предоставить американцам доступ к военной базе на Крайнем Севере, парламентарии не провели консультаций с местными жителями.

По словам МИД Финляндии, с саамским парламентом еще будут проведены переговоры о вступлении в силу соглашения DCA между Финляндией и США.

Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение DCA о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО.

Председатели Саамского парламента Пирита Няккяляярви, Лео Айкио и Туомас Аслака Юусо заявили, что о включении казарм Ивало в Саамском регионе Финляндии в сферу действия соглашения DCA они узнали только через СМИ.

В результате соглашения DCA о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США американские военные смогут пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари.

Содержание соглашения было обнародовано в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой дать ему возможность представить свое мнение о заключении соглашения, но ответ на этот запрос получен не был.

МИД: Саамский парламент еще примет участие в переговорах

Секретарь МИД по вопросам законодательства Китта Кангас подтверждает Yle, что на этапе обсуждения соглашения переговоры с саамским парламентом не проводились.

Объекты и территории в Ивало, перечисленные в приложении к соглашению, находятся в постоянном пользовании сил обороны и пограничной службы, так что их предназначение после заключения соглашения не изменится, поясняет Кангас.

"Однако Министерство иностранных дел считает важным, чтобы процессы, рассмотренные в статье 9 Закона о саамском парламенте, были учтены на этапе реализации соглашения", — говорит Кангас.

Министерство иностранных дел также подчеркивает, что соглашение DCA не повлияет на текущее взаимодействие министерства обороны, сил обороны и Саамского парламента.

Мнение Саамского парламента не учитывалось при принятии решения о вступлении в НАТО

Прошлый состав Cаамского парламента уже требовал проведения переговоров по вопросам обороны как с министерством обороны, так и с министерством иностранных дел. Однако консультации с Саамским парламентом до сих пор не проводились.

"Саамский парламент напомнил министру обороны Хаккянену о необходимости переговоров на встрече в октябре 2023 года. Тогда мы также подробнее обсудили вопросы эффективного участия в вопросах обороны", — сообщили председатели Саамского парламента.

В ноябре 2022 года Саамский парламент по собственной инициативе обратился с к министерству иностранных дел по поводу заключения соглашения с НАТО. Уже тогда Саамский парламент обратился в МИД с просьбой организовать переговоры о вступлении в НАТО в соответствии со статьей 9 Закона о саамском парламенте, чтобы права саамов и особенности Саамского региона учитывались в процессе вступления в НАТО с самого начала.

По мнению Саамского парламента, с Саамским парламентом следовало проводить переговоры по вопросам вступления Финляндии в НАТО и заключения соглашения DCA.

Автор: Анни-Саара Палтто (Anni-Saara Paltto)