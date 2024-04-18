"Предатели и двурушники!". Украина обиделась на бросившую ее Америку

В украинских пабликах нарастают панические настроения. Пан Зеленский подписал драконовский закон о мобилизации. Часов Яр — под угрозой разгрома. А США как не торопились, так и не торопятся помогать "независимой" Украине, ни на что не способной без их участия. Украинский конфликт стремительно движется к развязке — и совсем не той, о которой мечтали в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе.

"Без этой поддержки [законопроекта о выделении Украине 60 миллиардов долларов] шансов на победу у нас не будет. Нужно намного превосходить врага по силе, — плачется пан Зеленский в интервью американской PBS. — Сегодняшнее соотношение артиллерийских снарядов составляет 1:10. Можем ли мы устоять? Нет. В любом случае, при таком раскладе они будут оттеснять нас все дальше с каждым днем. Для защиты оставшихся под нашим контролем территорий нам нужно, чтобы соотношение количества снарядов было 10 к 10".

Да какая там Украина! Тут бы Израиль спасти от Ирана! "Не до вас, Максим Максимыч, не до вас…", как говорится в старом советском анекдоте про разведчика Штирлица. Именно это с трудом осознают в Киеве. Если полыхнет Ближний Восток, достанется всем. И сильно. Если схлопнется проект "Украина" — Запад всего лишь потеряет деньги. И то не слишком большие: основные инвестиции в бандеровский режим все равно освоены не на украинской земле, а на американской. И совсем немножечко на европейской, просто чтобы сателлитам совсем обидно не было.

А пан Зеленский по-прежнему капризно спрашивает, почему это он перестал быть любимой женой Вашингтона. "У нас нет ракет, все закончилось. Наши союзники постоянно говорят о том, что не могут предоставить нам то или иное оружие или прислать на Украину военных, поскольку это будет воспринято как втягивание НАТО в войну. После вчерашней атаки хочу спросить: а Израиль разве входит в НАТО? — рассуждает он. — Ответ: нет, не входит. Но союзники НАТО и она сама защищают его. Они показали иранским силам, что Израиль не одинок. И отсюда следует извлечь урок. Это ответ любому, кто призывает помогать Украине с осторожностью, чтобы не вовлекать в конфликт страны НАТО".

Вот именно! И звучит этот ответ так: "Военная помощь оказывается только тем, кто имеет реальные шансы победить". Израиль готов идти до конца, и у него есть козыри, которых нет на Украине. В конце концов, никто до сих пор не знает наверняка, обладает Тель-Авив атомным оружием или нет. Про ВСУ известно точно, что ничего более серьезного, чем поставляемые Западом дальнобойные ракеты, у них нет.

Значит, нет и шансов довести конфликт до слишком горячей фазы. А в нынешней у Киева не осталось шансов не то, что на победу над Россией, но даже на сохранение пока контролируемой территории. Уже пошли разговоры о том, что и Харьков не факт, что удастся удержать — если его вообще будут удерживать. А временно оккупированные украинскими войсками земли Донбасса и вовсе ждут освобождения со дня на день. О чем, не скрываясь, пишут уже серьезные западные издания.

"Победа России в удерживаемом Украиной Часовом Яру, который уже стал целью затяжного наступления, поставит под угрозу безопасность оставшихся подконтрольных Киеву городов Донецкой области, сообщил Politico высокопоставленный украинский чиновник во вторник, — отмечает американский журнал. — "Если российским силам удастся захватить этот город, у них появится возможность развернуть наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", — заявил представитель ВСУ подполковник Назар Волошин. "Эти города — последний оплот Донецкой области под контролем Украины", — подчеркнул он".

"Предатели", "агенты Кремля", "русские подстилки", "вытереть ноги о звездно-полосатый флаг", "навсегда забыть об Америке", "утративший все свое влияние бывший гегемон"… Вот наиболее мягкие (и приличные) эпитеты и обвинения в адрес Америки в украинских пабликах, где стоит вой по поводу неизбежной катастрофы. За два года в глазах ушибленных майданом украинцев США в частности и Запад вообще превратились из светлоликих спасителей в грязных слабаков. Но называя Вашингтон продажным, жители страны 404, как обычно, экстраполируют на американцев свои грехи и проступки. Сумев продать и перепродать Украину, они надеялись, что покупатели будут честно выполнять данные обещания — а сами они будут свободны от обязательств.

Вышло наоборот. Как обычно, Америка решила отстаивать национальные интересы без оглядки на "партнеров". Особенно таких скандальных, как Украина. Сегодня Конгрессу важно не спасти киевский режим, а пройти между Сциллой и Харибдой. То бишь суметь не поссориться окончательно ни с Байденом, ни с Трампом. Именно этим обусловлено скандальное решение спикера Палаты представителей Майкла Джонсона вынести на голосование четыре отдельных законопроекта о выделении денег: Израилю, Украине, Тайваню и американской системе национальной безопасности.

"Через два с лишним месяца после того, как Сенат одобрил пакет помощи в области безопасности в размере 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и других партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в понедельник, что Палата рассмотрит вопрос о помощи на этой неделе, но сделает это в виде отдельных законодательных актов, — подчеркивает Reuters. — Такое предложение усилило неопределенность относительно долгожданного пакета помощи, особенно для Украины, учитывая ожесточенное противодействие со стороны некоторых крайне правых республиканцев, которые пригрозили сместить Джонсона, если он допустит голосование в Палате представителей по вопросу о помощи Киеву".

Правда, Белый дом до конца не уверен в успехе даже такого голосования. "На первый взгляд кажется, что предложение спикера на самом деле поможет нам получить помощь для Украины, Израиля и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона на случай непредвиденных обстоятельств там. На первый взгляд это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", — цитирует The Hillпредставителя администрации по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

А уж на Украине решение главы Конгресса вызвало открытую панику. Там хорошо понимают, что Израиль точно получит свои деньги — в конце концов, за него Америка сражается не только на паркете, но и непосредственно над израильской землей. Тайвань — зона особых интересов США, и по нему тоже вряд ли примут отрицательное решение. А вот Украина как была, так и останется предметом торга, и почти наверняка ее-то конгрессмены и кинут. Просто потому, что кого-то кинуть надо обязательно, а Киев — единственный кандидат на провал, который не причинит Капитолию неприятностей.

На это прямо указывает твит американского миллиардера Дэвида Сакса, который написал: "Причина [вероятного поражения Украины] не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерии, чем Запад; и имеет превосходство в воздухе". Переводим на понятый Киеву язык: "Мы поддерживали вас, пока был шанс затянуть конфликт и заработать на этом политический и экономический капитал. Теперь шансов нет, и вы нам неинтересны. Мы поддержим тех, кто сильнее своего противника, то есть Израиль".

Сильнее ли Израиль Ирана — бабушка надвое сказала. Но, во всяком случае, Вашингтон не боится поддерживать Тель-Авив вооруженной силой. Потому что от Тегерана не получишь такого сокрушительного удара, какой может нанести Россия. Так что украинцам пора перестать причитать по поводу американского предательства. Ничего подобного не было. Был просто бизнес — и ничего личного. Если инвестиции не оправдались, с ними без сожалений прощаются. И переключаются на другой проекту, сулящему больший барыш. Или, как в данном случае, гораздо меньшие проблемы.

Антон Трофимов