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Военное обозрение

СМИ Индии: спутниковые наблюдения подтвердили усиление индийской ядерной триады

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Источник изображения: topwar.ru

Опасаясь военного усиления Китая, Индия продолжает развивать свою ядерную триаду. Одним из ее важнейших компонентов является подводный флот.

Об этом рассуждает в своей статье обозреватель индийской газеты The EurAsian Times Риту Шарма.

СМИ Индии сообщает, что космическая съемка обнаружила в Центре судостроения в Вишакхапатнаме третью ПЛАРБ класса Arihant. Рядом с ней находились две ее предшественницы.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, спутниковые наблюдения подтвердили усиление индийской ядерной триады, ведь полученные кадры косвенно подтвердили, что субмарина поступила на вооружение ВМС Индии.

На данный момент у Индии есть две атомные подлодки с баллистическими ракетами - INS Arihant и INS Arighat. Теперь, судя по всему, в состав флота принята и третья субмарина. Автор отмечает, что это существенно усиливает возможности Индии в направлении ядерного сдерживания. Дело в том, подчеркивает Шарма, что развитие китайских противолодочных средств пока находится в зачаточном состоянии.

Индийская ядерная доктрина не допускает нанесение ударов первыми, допустимы лишь ответные действия. А наибольшую гарантию живучести из всех средств поражения Вооруженных сил Индии дают именно ПЛАРБ, которые, по сути, выполняют функцию «оружия возмездия».

В прошлом году Индия проводила испытания баллистической ракеты подводного базирования K-4 с дальностью поражения 3,5 тысячи километров. Была подтверждена ее способность стартовать из подводного положения и двигаться по параболической траектории.

Согласно данным SIPRI, на начало 2023 года индийские военные располагали 164 ядерными боеголовками. Средствами доставки для них могут служить наземные ракетные установки, самолеты и подводные лодки.

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Страны
Индия
Китай
Компании
СИПРИ
Проекты
Arihant
Ядерный щит
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