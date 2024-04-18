Досрочный вывод российских миротворцев из Карабаха согласован руководством Азербайджана и РФ, сообщают в Баку

Баку. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение о досрочном выводе российского миротворческого контингента из Карабаха было принято лидерами Азербайджана и РФ, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Высшим руководством двух стран (Азербайджана и РФ - ИФ) принято решение о досрочном выводе миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения", - заявил Гаджиев государственному информагентству "Азертадж".

Ранее в среду в Кремле подтвердили начало вывода российских миротворческих сил из Карабаха. "Да, это действительно так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В прошлом октябре в Бишкеке президент РФ Владимир Путин сказал, что российские миротворцы формально должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года. Однако он тогда заявил, что в связи с изменением ситуации в ходе переговоров с партнерами предстоит определить, как поступать в ближайшее время.