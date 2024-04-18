Остин заявил, что США не намерены втягиваться в боевые действия на Украине

По словам главы Пентагона, его страна будет стоять с Украиной, которая защищается

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются втягиваться в военные действия на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы не будем втянуты в войну по выбору, которую ведет Россия. Однако мы будем стоять с Украиной, которая защищается. И мы продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и ее потенциал сдерживания", - утверждается в тексте вступительного слова главы Пентагона, подготовленного к его участию в слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"У нас не может быть защищенной Америки без сильной НАТО", - добавляет Остин.