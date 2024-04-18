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ТАСС

Остин заявил, что США не намерены втягиваться в боевые действия на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам главы Пентагона, его страна будет стоять с Украиной, которая защищается

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются втягиваться в военные действия на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы не будем втянуты в войну по выбору, которую ведет Россия. Однако мы будем стоять с Украиной, которая защищается. И мы продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и ее потенциал сдерживания", - утверждается в тексте вступительного слова главы Пентагона, подготовленного к его участию в слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"У нас не может быть защищенной Америки без сильной НАТО", - добавляет Остин. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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