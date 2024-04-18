Замглавкома ВКС заявил, что Россия и партнеры по СНГ проведут учения Объединенных сил ПВО

Участники отработают вопросы взаимодействия при подготовке и ведении боевых действий в составе группировок авиации и войск ПВО, входящих в единую региональную систему ПВО России и Белоруссии, рассказал Юрий Грехов

ДУШАНБЕ, 17 апреля. /ТАСС/. Россия и партнеры по СНГ в 2024 году проведут совместные командно-штабные учения Объединенной системы ПВО "Региональная безопасность - 2024", сообщил журналистам зампредседателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны стран Содружества, заместитель главкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"Во второй половине 2024 года планируется проведение двух мероприятий. 1. Очередного заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ. 2. Совместных командно-штабных учений Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Региональная безопасность - 2024", - сказал Грехов.

Участники учений отработают вопросы взаимодействия при подготовке и ведении боевых действий в составе группировок авиации и войск ПВО, входящих в единую региональную систему ПВО России и Белоруссии. Также планируется усовершенствовать боевой состав войск единой региональной системы ПВО России и Белоруссии в интересах дальнейшего развития объединенной системы ПВО стран СНГ.

Генерал напомнил, что в прошлом году были проведены 57-е заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ и совместные учения с боевой стрельбой войск (сил) ПВО вооруженных сил стран - участников СНГ "Боевое содружество - 2023" на территории Казахстана.

"За ходом боевой работы наблюдали министры обороны Республики Казахстан и Киргизской Республики, а также члены Координационного комитета по вопросам ПВО СНГ, которые высоко оценили качество проведения совместного учения", - отметил Грехов.