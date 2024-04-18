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Стали известны сроки отправки российских «Грифонов» на космодром

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС.

Прохоров: спутники «Грифон» будут отправлены на космодром летом или осенью

Первые четыре экспериментальных российских спутника «Грифон» планируется отправить на космодром летом или осенью, заявил в кулуарах конференции о бизнесе в аэрокосмической отрасли «Просто космос» директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров. Сроки отправки аппаратов на космодром стали известны ТАСС.

«Аппараты будут готовы к отправке на космодром в конце лета — начале осени, далее — работы на космодроме и подготовка к пуску, что позволит обеспечить запуск до конца текущего года», — сказал менеджер.

В декабре прошлого года руководитель отдела аэрокосмических исследований Новосибирского государственного университета Виталий Прокопьев заявил, что специалисты вуза начали проектировать и собирать аппараты, которые войдут в группировку малых спутников «Грифон».

В ноябре генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что развертывание орбитальной группировки «Грифон» начнут в 2024 году с запуска экспериментальных образцов.

В октябре он же заявил, что госкорпорация приступила к созданию группировки спутников «Грифон», в которую войдет 136 аппаратов, предназначенных для мониторинга поверхности Земли.

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Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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