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Известия.ru

Военный эксперт заявил о невозможности Украины переломить ситуацию на фронте

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Мингалев: никакие силы не способы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины

Никакие силы не способы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на ряд высокопоставленных украинских офицеров написала, что фронт, удерживаемый Украиной в течение нескольких месяцев в зоне спецоперации, может развалиться уже летом. Источники издания отметили, что ситуация осложняется нехваткой снабжения, что подрывает моральный дух украинских военных.

«На всех участках фронта уже понятно, что никакие силы не способны переломить ситуацию [в пользу Украины]. Что касается войск НАТО, которые могли бы прийти, — вряд ли они решатся на это, потому что им открытая война с Россией абсолютно не нужна. Даже Польша стала помудрее и притормозила свои амбициозные планы по созданию мощной группировки. Это касается и Румынии», — сказал Мингалев.

Эксперт указал на то, что корреспонденты Politico побывали на некоторых участках фронта и поняли, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) действительно плачевная. Во-первых, не хватает боеприпасов, во-вторых, моральный дух крайне низок. И поэтому зарубежные СМИ начинают «подготавливать почву» к поражению Киева.

«США откровенно не потянут три фронта: Украина, конфликт между Израилем и Ираном и Юго-Восточная Азия — Тайвань. США теряют роль мирового жандарма. И поэтому такие издания, как Politico, начинают готовить почву, готовить общественность к тому, что, мол, Украина не оправдала надежды, что ситуация крайне плачевная. И поражение спихнут именно на бестолковое руководство самой Украины и на Европу. А США, как всегда, окажутся в выигрыше», — добавил собеседник «Известий».

Ранее 17 апреля военный эксперт Алексей Суконкин заявил в беседе с «Известиями», что возможное наступление России в мае может обернуться для Киева потерей новых территорий. Он указал на то, что ВСУ слишком ограничены в своих решениях: формирование новых частей или доукомплектование старых возможно только в варианте наполнения пехотой, потому что нет техники, нет боеприпасов для тяжелого вооружения.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News признал, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, которое якобы ожидается в мае или июне. По его словам, украинской армии не хватает «много разных вещей», в том числе систем противовоздушной обороны, артиллерийских установок и снарядов.

В том же месяце газета The Washington Post писала о критической нехватке боеприпасов для систем противовоздушной обороны Украины. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности политики отметили: такая ситуация для Вооруженных сил Украины может грозить тем, что из пяти ракет они вскоре смогут поразить всего лишь одну, передали в издании.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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