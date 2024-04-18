Глава Еврокомиссии: Военные бюджеты ЕС выросли на 20 процентов с начала украинского конфликта

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Траты европейских государств на оборону увеличились на 20 процентов после того, как Россия начала специальную военную операцию против Украины. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Высокопоставленная чиновница Евросоюза видит в росте военных расходов скорее позитивное явление. Она призвала сосредоточить деятельность военной промышленности государств – членов ЕС под руководством Еврокомиссии.

То есть, целью европейской политики в сфере оборонной промышленности сейчас становится централизация последней. С организационной точки зрения это вполне объяснимо, поскольку гораздо проще управлять более централизованной структурой, тем более, в условиях потенциального риска масштабного конфликта с Россией.

Однако вплоть до настоящего времени европейской военной промышленности, несмотря на рост расходов государств ЕС на оборону, так и не удалось окончательно перестроиться и встать на «военные рельсы». Оборонная промышленность Евросоюза не справляется с высокими потребностями Украины в боеприпасах и вооружениях.

На этом фоне российский военно-промышленный комплекс выглядит куда более устойчивым и эффективным. Европейские же предприятия испытывают большой кадровый дефицит, нехватку производственных мощностей, сталкиваются с чрезмерной бюрократией. Как результат – производить вооружения в должном количестве они не могут.