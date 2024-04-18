Глава МИД ФРГ выступила за дополнительную поддержку Украины в сфере ПВО

Анналена Бербок считает, что укрепление противовоздушной обороны - это вопрос выживания тысяч людей на Украине и лучшая защита нашей собственной безопасности

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за дополнительную поддержку Украины в области противовоздушной обороны (ПВО). Текст ее заявления распространила пресс-служба МИД ФРГ.

"Укрепление противовоздушной обороны - это вопрос выживания тысяч людей на Украине и лучшая защита нашей собственной безопасности", - утверждает Бербок.

Как ожидается, вопрос поддержки ПВО Украины будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Группы семи (G7) на Капри и заседании глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. "Вы можете исходить из того, что тема будет играть определенную роль на встрече глав МИД стран G7 (17-19 апреля - прим. ТАСС)", - сказал на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, отметив, что эту проблему также обсудят министры иностранных дел ЕС 22 апреля в Брюсселе.

Киев регулярно сообщает о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет для них и просит Запад передать новые комплексы и снаряды. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна готова брать эти установки на любых условиях.

9 апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина отчаянно просит у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Позже британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что страны ЕС отвечают отказом на эти просьбы Киева. По информации издания, он пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение Вооруженных сил Украины свои комплексы Patriot. О готовности отправить на Украину одну систему Patriot сообщило 13 апреля Минобороны ФРГ. Однако в Киеве пока не могут назвать сроки ее получения.