Войти
ТАСС

Фон дер Ляйен заявила о росте военных бюджетов стран ЕС на 20% с 2022 года

229
0
0
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Глава Еврокомиссии призвала объединить европейскую военную промышленность под руководством ЕК, чтобы повысить ее эффективность

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Военные бюджеты государств Евросоюза выросли на 20% с момента начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе.

Она призвала объединить европейскую военную промышленность под руководством Еврокомиссии, чтобы повысить ее эффективность.

"Наши национальные военные бюджеты выросли на 20% по сравнению с 2022 годом, и эти средства начинают компенсировать недофинансирование [военной сферы] в последние годы", - заявила фон дер Ляйен в своем выступлении.

Она назвала уроком для Евросоюза удар Ирана по Израилю, в ходе которого израильские средства ПВО при поддержке США и Великобритании "перехватили почти все ракеты". "Это показывает важность долгосрочных инвестиций и усилий по созданию обороны", - заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен призвала использовать "главную силу" ЕС - "европейское единство", "силу единого рынка ЕС" в военных целях. Она подчеркнула, что набор вооруженных сил и принятие решений о развертывании военных миссий "должны оставаться в компетенциях государств ЕС", однако производство и распределение заказов, по ее мнению, должно "стать европейской прерогативой", что означает передачу Еврокомиссии фактического контроля над военными заказами в Европе.

Глава ЕК напомнила, что Брюссель в марте предложил стратегию оборонного развития ЕС, которая предусматривает выделение €1,5 млрд на нужды ускоренной милитаризации Европы. Она в очередной раз предупредила собравшихся, что "война в Европе больше не невозможна", и посвятила часть своей речи описанию угроз со стороны "лиги авторитарных государств", в числе которых она, в частности, назвала Иран, Россию и КНДР. Фон дер Ляйен призвала страны ЕС сформировать новый "оборонный склад ума". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Иран
КНДР
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
06.07.2016
Три кита безопасности
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
14.05.2014
Новый старый мир
16.01.2013
Неочевидный фактор – сила оружия
22.11.2011
Ядерная боли-головка
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны