Фон дер Ляйен заявила о росте военных бюджетов стран ЕС на 20% с 2022 года

Глава Еврокомиссии призвала объединить европейскую военную промышленность под руководством ЕК, чтобы повысить ее эффективность

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Военные бюджеты государств Евросоюза выросли на 20% с момента начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе.

Она призвала объединить европейскую военную промышленность под руководством Еврокомиссии, чтобы повысить ее эффективность.

"Наши национальные военные бюджеты выросли на 20% по сравнению с 2022 годом, и эти средства начинают компенсировать недофинансирование [военной сферы] в последние годы", - заявила фон дер Ляйен в своем выступлении.

Она назвала уроком для Евросоюза удар Ирана по Израилю, в ходе которого израильские средства ПВО при поддержке США и Великобритании "перехватили почти все ракеты". "Это показывает важность долгосрочных инвестиций и усилий по созданию обороны", - заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен призвала использовать "главную силу" ЕС - "европейское единство", "силу единого рынка ЕС" в военных целях. Она подчеркнула, что набор вооруженных сил и принятие решений о развертывании военных миссий "должны оставаться в компетенциях государств ЕС", однако производство и распределение заказов, по ее мнению, должно "стать европейской прерогативой", что означает передачу Еврокомиссии фактического контроля над военными заказами в Европе.

Глава ЕК напомнила, что Брюссель в марте предложил стратегию оборонного развития ЕС, которая предусматривает выделение €1,5 млрд на нужды ускоренной милитаризации Европы. Она в очередной раз предупредила собравшихся, что "война в Европе больше не невозможна", и посвятила часть своей речи описанию угроз со стороны "лиги авторитарных государств", в числе которых она, в частности, назвала Иран, Россию и КНДР. Фон дер Ляйен призвала страны ЕС сформировать новый "оборонный склад ума".