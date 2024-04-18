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ТАСС

Артиллеристы России и Таджикистана уничтожили условное НВФ в ходе совместного учения

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Российские военнослужащие во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном
Российские военнослужащие во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.
Источник изображения: Нозим Каландаров/ТАСС

Пресс-служба Центрального военного округа отметила, что совместное двухстороннее учение Вооруженных сил двух стран проходит на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон с 15 по 18 апреля 2024 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Подразделения артиллерии совместных сил России и Таджикистана отработали уничтожение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в ходе двухстороннего учения в Таджикистане. На тренировке были задействованы расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и "Ураган", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Российский расчет беспилотного летательного аппарата "Суперкам" обнаружил местоположение условного НВФ и массовое скопление огневых средств. С целью недопущения дальнейшего продвижения условного противника в район населенного пункта расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" совместных сил, заняв огневые позиции, нанесли огневое поражение условному противнику. Расчеты РСЗО 9П140 "Ураган" совместных сил артиллерийским огнем уничтожили бронированную технику и живую силу условного противника, находящуюся в укрытиях", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в завершение операции гаубичные самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили оставшуюся живую силу и технику условного противника с применением корректируемого 152-мм высокоточного боеприпаса "Краснополь".

Совместное двухстороннее учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан проходит на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана с 15 по 18 апреля 2024 года. Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты и связи. 

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