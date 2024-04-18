Украина катится к катастрофе: линия фронта рухнет уже летом (Politico, США)

Politico: Украина скатывается к катастрофе из-за нехватки боеприпасов и потерь

Если ситуация на поле боя в ближайшее время не изменится, Украина в ее нынешнем виде канет в прошлое, пишет Politico. Отсутствие западной помощи подталкивает Киев к катастрофе. Линия обороны ВСУ может рухнуть уже летом.

Джейми Деттмер (Jamie Dettmer)

Просто спросите любого украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев “столько, сколько потребуется”. Это обещание звучит как пустой звук, когда свой последний залп твое подразделение, как посетовал один военнослужащий с передовой, давало четыре недели назад.

Дело не только в том, что у украинских сил заканчиваются боеприпасы. Проволочки Запада с отправкой помощи пагубным образом подрывают нечто такое, что обеспечить еще труднее, чем снаряды — боевой дух, необходимый для победы.

Настроение у солдат мрачное, надломленное беспощадными бомбардировками, нехваткой современного оружия и потерями на поле боя.В городах за сотни километров от фронта молодежь больше не выстраивается в очередь добровольцами, как в первые дни конфликта. Сегодня потенциальные новобранцы или скрываются от призыва или развлекаются в ночных клубах. Многие вообще бежали из страны.

Из десятков интервью с политическими лидерами, офицерами и простыми гражданами в ходе поездок по стране за последний месяц вырисовывается мрачнейшая картина: Украина постепенно скатывается к катастрофе.

Хотя президент Владимир Зеленский и утверждает, что пытается найти способ избежать отступления, в частном порядке военные признают, что новые потери грядущим летом неизбежны. Вопрос лишь в том, насколько тяжелыми они окажутся. Пожалуй, Владимир Путин близок к своей цели как никогда.

“Мы знаем, что люди жалуются — мы слышим это от губернаторов областей и от самих людей”, — признался Politico влиятельный руководитель администрации Зеленского Андрей Ермак. По словам Ермака, они с Зеленским вместе ездят “по опаснейшим местам”, чтобы сплотить граждан и солдат для дальнейшей борьбы. "Мы говорим людям: “Ваши имена будут вписаны в учебники истории”", — подчеркнул он

Если на третий год российской спецоперации ситуация не улучшится в самое ближайшее время, то Украина в ее нынешнем виде канет в прошлое.

Для конфликта такого масштаба и значения помощь западных лидеров Киеву в отражении российского натиска никак не соответствует их помпезной риторике. Поэтому на Украине зреет разочарование: все измотаны и раздражены — от роющих окопы солдат до управляющих страной министров.

Когда корреспондент Politico спросил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, считает ли он, что Запад бросил Украину сражаться со связанными руками, его вердикт оказался предельно ясен: “Да, считаю”. Наше интервью состоялось в его кабинете всего через час после очередного ракетного удара России.

Сам Зеленский высказался о том, что стоит на кону, еще резче — по его словам, Украина “проиграет”, если Конгресс США не соберется и не предоставит необходимую помощь.

Складывается впечатление, что путинский расчет, что он подавит украинское сопротивление и “пересидит” поддержку Запада, может окупиться.

Без серьезных поставок современного западного оружия и притока денежных средств Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают путинские силы. Это позволит Путину терзать израненную страну еще долгие месяцы или даже годы. И даже если прикончить Украину Россия так и не сможет, то и частичная победа лишит Киева надежды на членство в ЕС и НАТО.

Последствия такого исхода окажутся самыми серьезными для всего мира. Путин сможет претендовать на победу в глазах соотечественников, и, воодушевленный тем, как ловко он разоблачил слабость Запада, приступит к претворению в жизнь своих имперских амбиций за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что окажутся следующими в его “расстрельном списке”. Китай как партнер Москвы с годами все надежнее — и вряд ли увидит повод менять позицию.

Главная цель Путина — второй по величине город Украины

Сейчас Украина острее всего нужна артиллерия — миллионы снарядов. Более того, Киев утверждает, что ему нужно минимум два десятка систем ПВО “Пэтриот” для защиты как войск на передовой, так и Харькова, второго по величине города страны, который уже несколько недель подвергается жестоким ракетным и артиллерийским обстрелам.

Крепнут опасения, что вскоре Россия развернет на Харьков сухопутное наступление.

“Это символично, потому что Харьков называют “первой столицей” Украины. Это большая цель”, — заявил Зеленский на прошлой неделе в интервью медиаконцерну Axel Springer, материнской компании журнала Politico.

Между тем украинские военные готовятся к новым потерям в ближайшие месяцы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на восточном фронте Украины за последние дни “значительно ухудшилась”. Как выразился сам Зеленский в другом интервью: “Мы пытаемся найти способ не отступать”.

Опасения, что линия фронта может не выдержать, усугубляются беспрецедентным шквалом российских атак, чтобы вывести из строя украинские электросети.

На недавних встречах с корреспондентом Politico политические лидеры страны признали, что настроение в обществе падает, и, хотя сами они стараются не терять бодрости духа, разочарование действиями Запада сквозило в каждом разговоре.

“Дайте уже нам эти чертовы “Пэтриоты””, — потребовал верховный дипломат Украины Кулеба. В ходе интервью из своего кабинета он не скрывал гнева из-за проволочек и навязанных Западом условий — в частности, не бить по российским нефтяным объектам.

Кулеба, разумеется, выразил западным союзникам безоговорочную благодарность за всю поддержку, оказанную за последние два года. Но он предупредил, что Украина угодила в своего рода порочный круг: необходимое ей оружие не предоставляется или задерживается — после чего западные союзники сетуют, что Киев отступает, что, в свою очередь делает дальнейшую помощь еще менее вероятной. (После беседы Politico с Кулебой Германия согласилась поставить Киеву “Пэтриоты” — но вопрос в том, хватит ли их.)

Украинский генералитет смотрит на вещи еще угрюмее Кулебы.

Несколько высокопоставленных офицеров согласились разговаривать с Politico только на условии анонимности. Они нарисовали мрачный прогноз, что линия фронта может посыпаться уже этим летом, когда Россия, с ее превосходящими силами и готовностью мириться с огромными потерями, развернет ожидаемое наступление. Что еще хуже, предположили они в частном порядке, решимость самой Украины может рухнуть, если отчаянный снарядный голод окончательно подорвет боевой дух в войсках.

Украинским командирам требуется больше живой силы — по оценкам бывшего командующего Валерия Залужного, ВСУ понадобится дополнительно до полумиллиона штыков.

Но Зеленский и украинский парламент медлят с новым призывом. В интервью Politico Ермак, влиятельный глава президентской администрации, изложил важную причину не объявлять массовую мобилизацию, быть может, неожиданную для непосвященных: она не получит народной поддержки. Зеленский по-прежнему остается “народным президентом”, объяснил он. “Для него это очень важно, чтобы люди делали что-то не просто потому, что им приказали”, — добавил он.

Но вот в чем загвоздка: Запад не смог обеспечить Киев всем необходимым, и это, в свою очередь, подрывает желание Украины жертвовать всем.

Страна столкнулась с угрозой самому выживанию — Путин в самом буквальном смысле хочет стереть её с карты мира — и несмотря на это мобилизация не пользуется достаточной общественной поддержкой.

Украинская молодежь увиливает от призыва

По общему признанию, Украина ничем не отличается от соседних европейских стран, где, по недавним опросам, широкие массы не намерены идти на военную службу, даже если на их страну нападут. Но Украина уже находится в состоянии войны. И выиграть в такой борьбе за выживание без мобилизации всей нации невозможно.

Однако конфликт продолжается, и складывается впечатление что киевляне, а также жители центральной и западной Украины — то есть областей вдали от линии фронта — готовы мириться с тем, что на востоке страны бушуют боевые действия, доколе сами они могут жить нормальной жизнью.

Этим и объясняется массовое бегство от призыва: молодежь призывного возраста находят себе иные занятия, каждый вечер собираясь в фешенебельных барах и техно-клубах.

Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева, сказал, что понимает желание людей вернуться к нормальной жизни — по его словам, это полезно для здоровья. Он считает стремление возобновить повседневную жизнь демонстративным вызовом и сопротивлением попыткам Путина подчинить народ.

Может, оно и так. Но перед лицом безжалостного врага, стремящегося реализовать свое преимущество перед плохо оснащенной армией защитников, такое пассивное невмешательство кажется неоправданным риском.

Как на собственном горьком опыте убедился уволенный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, рациональные предупреждения о том, что дела могут принять невыгодный оборот, комментаторы и аналитики воспринимают в штыки. Но и сознательный отказ от критического мышления никак не приблизит победу.

Запад слишком уповает на санкции, рассчитывая, что они приструнят Россию. Также высказывались надежды, что россияне ополчатся против Путина из-за копящихся потерь или его свергнут в результате кремлевского переворота. Однако российская экономика выстояла, а Путин лишь упрочил свою власть.

Вполне возможно, что непосредственно перед началом спецоперации в 2022 году российского лидера ввели в заблуждение собственные безграмотные начальники разведки, посулив короткую кампанию и быструю победу.

Но Путин может себе позволить выжидать. В прошлом месяце он обеспечил себе еще один шестилетний срок на посту президента. По-своему, его устраивает даже тупиковая ситуация: если Украина застрянет между победой и поражением вдали от НАТО и ЕС, для него это будет равносильно успеху.

Но как тупик скажется на стойкости Украины?

Первый порыв патриотизма, когда в военкоматах не было отбоя от добровольцев, развеялся. По оценкам, 650 000 мужчин боеспособного возраста покинули страну — причем большинство из них переправились через границу нелегально.

Два года назад в поездах с Украины в поисках убежища ехали практически одни женщины, дети и старики. На этой неделе около трети пассажиров одного из поездов, на котором ехал корреспондент Politico, оказались мужчинами боеспособного возраста. Каким-то образом им удалось разжиться документами на выезд.

Чиновники администрации Зеленского на Банковой улице утверждают, что по-прежнему настроены оптимистично. Но западная помощь, особенно забуксовавший пакет помощи от президента Джо Байдена в размере 60 миллиардов долларов, не может ждать вечно.

Как поступит Путин, если Украина не получит западной помощи, необходимой для победы? “Он полностью все уничтожит. Всё, — сказал Зеленский журналистам Axel Springer. — Украинские города обратятся в руины, сотни тысяч человек погибнут”.

“Народ не побежит — по крайней мере, большинство — поэтому он убьет много людей. Так что же получится? Море крови”, — заключил Зеленский.