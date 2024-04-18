Трудности Украины с ПВО раскрывают риски для Израиля (Financial Times, Великобритания)

FT: на отражение иранской атаки Израиль потратил более миллиарда долларов

Полномасштабный конфликт истощил обороноспособность Украины, пишет FT. Израиль может оказаться в похожей ситуации. В ходе продолжительной войны его противовоздушная оборона ослабнет. Ведь у Ирана, по оценкам, несколько тысяч баллистических ракет.

Джон Пол Рэтбоун (John Paul Rathbone), Мехул Шривастава (Mehul Srivastava)

В субботу Израиль успешно отразил сотни выпущенных Ираном беспилотников и ракет благодаря завидному сочетанию собственной передовой системы ПВО и ключевой поддержки западных держав и арабских партнеров.

Но Израиль не всегда может рассчитывать на аналогичный успех и рискует лишиться решающей внешней поддержки, особенно если еврейское государство нанесет мощный ответный удар по Тегерану — эскалации региональной напряженности не хочет ни один из его союзников.

В минувшие выходные через многоуровневую систему воздушной обороны Израиля прорвались лишь считанные ракеты — и ни один из дешевых беспилотников с дизельным двигателем. При этом Тегеран и его марионетки располагают множеством ракет и беспилотников — их арсенал, по разным оценкам, исчисляется десятками тысяч.

В условиях тотальной войны даже израильские военные чиновники признают, что минимум некоторые из них долетят до цели — особенно после неоднократных залпов с разных направлений, в том числе руками вооруженных Ираном боевиков в Ливане, Йемене, Сирии и Ираке.

Иными словами, такой удар живо напомнит отчаянную ситуацию, в которой оказался другой западный союзник: Украина.

"Нам на Украине очень хорошо знаком весь ужас подобных атак", — заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье. Он осудил нападение Ирана на Израиль, но при этом призвал западных лидеров предоставить Киеву такой же объем военной помощи, что и Израилю.

В конце прошлого года противовоздушная оборона Украины перехватывала почти все воздушные удары России с использованием аналогичного вооружения, что и при иранской атаке на выходных. Но с тех пор от постоянных атак ПВО истощилась. На прошлой неделе Украине не удалось отразить и двух третей мощного залпа, разрушившего крупнейшую электростанцию Киева.

“Слова не остановят беспилотники и ракеты-перехватчики (так в оригинале текста. – Прим. ИноСМИ), — возмутился Зеленский. — Поможет лишь ощутимая поддержка”.

Эта потребность в “ощутимой поддержке” — главное соображение для военного кабинета Израиля, который обдумывает ответ на нападение Ирана. Тегеран предостерег, что если Израиль примет ответные меры, дальнейшие действия будут “значительно жестче”.

При этом США, Великобритания и Франция уже заявили, что не поддержат Израиль в ответном ударе по Ирану, призвав вместо этого к сдержанности, учитывая минимальный ущерб от нападения Тегерана.

“Понимаете, альянсы работают в обе стороны”, — объяснил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он напомнил, что Израиль отказался помочь Украине, когда Россия развернула полномасштабную спецоперацию против Киева, и отклонил запрос Зеленского на систему ПВО “Железный купол”.

“Израиль должен осознать, что Иран и Россия — словно сиамские близнецы, и что есть еще один еврейский президент, которому нужна помощь”, — добавил Уоллес, имея в виду Зеленского.

Нападение Ирана на Израиль в минувшие выходные было масштабным по любым критиериям. По данным Института изучения войны, Тегеран запустил около 170 беспилотников, свыше 30 крылатых ракет и около 120 баллистических ракет — причем волнами, рассчитав их так, чтобы свыше 300 единиц оружия достигли Израиля в пределах 10 минут.

Однако, в отличие от недавних ударов России по Украине, почти все иранские ракеты и беспилотники были перехвачены. Отчасти это удалось благодаря хорошо оснащенной и многоуровневой израильской ПВО — построенной и оплаченной преимущественно за счет американской военной помощи.

Однако существенный вклад внесла и коалиция под началом США. Наконец, Тегеран объявил об ударе заранее, предоставив достаточно времени для подготовки.

Истребители США и Великобритании при поддержке иорданских сил ПВО сбили несколько беспилотников и ракет задолго до того, как они приблизились к воздушному пространству Израиля. Центральное командование США (Центком), в чью зону ответственности с 2021 года входит и Израиль, координировало разведданные и радиолокационные сигналы со всего региона и сбило почти треть приближающихся ракет и беспилотников.

Израиль бросил значительные ресурсы на отражение иранского обстрела – в отличие от Украины, которой приходится кропотливо выстраивать собственную противовоздушную оборону после двух лет российских ударов.

“В прошлые выходные, столкнувшись с единовременным карательным ударом, Израиль оборонялся в идеальных условиях”, — считает научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади.

“Реальная опасность для Израиля заключается в том, что его противовоздушная оборона истощится в ходе продолжительной войны. Иными словами, если он столкнется с массированными воздушными атаками за очень короткие промежутки времени, которые в итоге подавят все виды систем ПВО, — добавил он. — Тогда даже Израиль рано или поздно исчерпал бы свои запасы и столкнулся бы с теми же проблемами, что и Украина сегодня”.

Своим первым прямым ударом по Израилю со времен Исламской революции 1979 года Тегеран намеревался сокрушить израильскую противовоздушную оборону сугубой мощью.

Той же цели служат и мощнейшие из российских ударов по Украине — так, по словам Киева, в начале года Москва выпустила в течение пяти дней столь же хаотичными волнами почти 500 беспилотников и ракет.

Уоллес, занимавший пост министра обороны Великобритании в течение четырех лет вплоть до ухода отставку в августе прошлого года, назвал ряд воздушных возможностей, которые себе приписывает Тегеран, “фантастикой”, отметив “большой разрыв между словом и делом”.

Однако ракетные арсеналы Ирана и его марионеток, особенно ливанской группировки “Хезболла”, весьма обширны, и даже Уоллес признал, что они “определенно смогут добиться некоторых результатов” в продолжительной борьбе.

Даже в субботу несколько иранских баллистических ракет все же пробили брешь в противовоздушной обороне Израиля. В понедельник израильские военные также опровергли сообщения США о том, что половина иранских ракет не запустилась или разбилась, не долетев до цели.

“Угрозу тегеранских беспилотников и ракет не следует недооценивать”, — сказал старший научный сотрудник аналитического центра Фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу, отметив, что Иран обладает крупнейшим в регионе арсеналом баллистических ракет, насчитывающим, по оценкам, несколько тысяч.

“Залпы ракет, перемежаясь с высокоточными пусками “Хезболлы”, по-прежнему могут ослабить оборону Израиля, особенно в случае внезапной атаки… и если из Тегерана будет произведен еще один прямой запуск”, — добавил он.

В минувшие выходные Израиль не в первый раз отражал шквал ракет. В ходе одиннадцатидневной войны 2021 года ХАМАС выпустил из Газы около 5 000 ракет, причем каждый залп состоял минимум из 50 снарядов.

Израиль не раскрывает размеры своих ракетных запасов. Однако даже против ракет ХАМАС, примитивных по сравнению с более передовыми арсеналами Ирана и “Хезболлы”, Израиль все же израсходовал так много перехватчиков “Тамир” стоимостью по 50 000 долларов каждый, что США выделили экстренное ассигнование в миллиард долларов на их пополнение.

Обязательства США действуют и поныне. Даже несмотря на зреющее разочарование тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет войну в Газе, президент США Джо Байден заверил мир в “железной” поддержке Израиля.

Но есть и осложняющие факторы. Во-первых, по всему миру царит нехватка перехватчиков, действенных против баллистических ракет. Это касается как систем ПВО “Пэтриот” (Patriot) американского производства, так и израильских “Стрел” (Arrow).

Производство ряда более сложных вариантов занимает до двух лет. Кроме того, они обходятся недешево: бывший израильский военный чиновник подсчитал, что на субботнюю оборону было затрачено расходных материалов более чем на миллиард долларов — не считая того, во что обошлась отправка самолетов США, Франции и Великобритании.

При этом западные союзники Израиля и так перенапряжены: им и без того приходится соразмерять военные приоритеты и гражданские бюджеты.

В США Конгресс заблокировал пакет военной помощи Украине и Тайваню, а также запрос Белого дома на 14 миллиардов долларов дополнительных средств для израильской армии, куда вошло свыше 14 000 перехватчиков, сообщили осведомленные источники.

Что же касается Европы, то она отчаянно пытается удовлетворить потребности Украины в военных средствах и противовоздушной обороне. В этом году Киев запрашивал еще семь батарей “Пэтриот”, но получил отказ от ряда европейских стран, хотя верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель признал, что в их арсеналах таковых имеется около сотни.

"На публику наша риторика сводится к безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону, — сказал один высокопоставленный европейский чиновник. — Но внутри зреет напряжение из-за разницы в подходах к Израилю и Украине".

“Ближний Восток был и будет нестабильным. Но если Украина проиграет России, это будет разительным сдвигом для Европы и НАТО. В чем же на самом деле заключаются наши стратегические приоритеты?” — заключил он.

Статья написана при участии Кристофера Миллера из Киева