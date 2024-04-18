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Военное обозрение

На закрытом заседании в Брюсселе США и ЕС подписали с Арменией беспрецедентный для стран ОДКБ военный пакт

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство Армении с подачи премьер-министра Никола Пашиняна все более активно реализует политику, как заявляется, интеграции, а скорее, подчинения Западу. В Брюсселе 5 апреля состоялась встреча главы армянского кабмина, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена, на которой были подписаны многочисленные соглашения в политической, экономической, гуманитарной сферах с целью интеграции Еревана в евроатлантическое пространство.

Азербайджанское интернет-издание Caliber.az сообщает, что главным документом, который обсуждался и был подписан тремя сторонами за закрытыми дверями, стал беспрецедентный для стран ОДКБ военный пакт. В распоряжение редакции попали некоторые копии этих соглашений, из которых стали понятны основные пункты поддержки, которую США и ЕС пообещали Армении. Причем накануне встречи Блинкен и фон дер Ляйен в телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заверяли его, что брюссельская встреча не направлена против Баку и затронет лишь экономическую составляющую. А вот как все оказалось на деле.

Соединенные Штаты предоставят Еревану экспертную поддержку для проведения Обзора стратегической обороны и разработки новой военной доктрины Армении, что указывает на дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами. Западные партнеры в лице США должны будут оценить все аспекты и потенциальные уязвимости силовых структур Армении, а также помочь сформулировать доктрину, очевидно, с учетом в первую очередь интересов Вашингтона на Южном Кавказе. Кроме того, двустороннее военное сотрудничество будет согласовано с сотрудничеством Армении с НАТО в реализации целей партнерства в рамках процесса планирования и изучения (PARP) и Концепции оперативных возможностей (OCC).

Помимо совместной разработки новой военной доктрины США окажут необходимую помощь для значительного развития военного и оборонного потенциала Армении и укрепления пограничного контроля и безопасности границ, уделяя особое внимание границе с Ираном. Очевидно, речь идет о грядущей замене российских пограничников на армяно-иранской границе, которые являются ограничительным фактором для проведения США разведки с территории Армении, отмечает издание. Впрочем, эти планы вмешательства НАТО в дела региона под предлогом урегулирования конфликтов понятны и прозрачны для Тегерана.

Такое поведение указывает на то, что эта группа стран хочет вызвать рост напряженности и сочиняет предлог для военного присутствия за счет безопасности и независимости стран региона

— прокомментировал ситуацию советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

Есть в соглашениях и явно антироссийские намерения. Азербайджанский портал сообщает, что США направят в Армению аналитические группы для проведения на месте оценки военно-воздушных сил и возможностей ПВО с учетом интеграции Армении в Объединенную систему ПВО ОДКБ. Другими словами, Штаты и НАТО в лице Еревана получают своего рода «шпиона», готового делиться информацией военного характера касательно средств воздушной обороны стран ОДКБ.

Кроме того, ЕС выразил поддержку решению правительства Армении о выводе войск пограничной службы ФСБ РФ из международного аэропорта «Звартноц», с армяно-иранской границы и всех других международных пограничных пунктов. Пашинян и фон дер Ляйен обсудили статус военных объектов Российской Федерации в Армении, учитывая текущее соглашение, предусматривающее их присутствие до 2044 года. Согласованы также меры снижения зависимости Еревана от российской военной техники и технологий, а также уменьшения зависимости от предоставляемого Россией военного образования и подготовки армянских военнослужащих.

В качестве «пряника» Вашингтон обещает предоставить Армении средства по программе «Иностранное военное финансирование», чтобы облегчить ей доступ к передовой военной технике и новейшим технологиям. В свою очередь Евросоюз примет пакет помощи в рамках Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Армении и помощь в создании оборонной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, включая инженерные укрепления.

Ну и в завершение, пишет Caliber.az, США и Европейский союз создадут совместную военную и оборонную целевую группу для координации реализации программы устойчивости обороны и безопасности Армении. Кроме того, американские военные будут участвовать в совместных военных учениях и тренировках с Вооруженными силами Армении для обеспечения оперативной совместимости.

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