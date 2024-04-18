Кулеба заявил, что Украина лишится экономики, если не получит западные системы ПВО

По словам министра иностранных дел Украины, это приведет к негативным последствиям в социальной и военной сферах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Украинская экономика будет разрушена, если Киев не получит новые системы ПВО от западных стран, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это, по его словам, приведет к негативным последствиям в социальной и военной сферах.

"Если мы не получим этих систем [ПВО], наша экономика будет разрушена. Вы знаете, что происходит, когда уничтожается экономика. Будут социальные и военные последствия", - сказал он в интервью радиостанции LBC.

Кулеба добавил, что Киев рассчитывает прежде всего на системы Patriot, но также заинтересован в системах SAMP-T. "Я не верю, что сильнейший альянс, каким является НАТО, не может найти семь систем ПВО", - продолжил он.

Глава МИД Украины также отметил, что не может согласиться с заявлениями западных лидеров о том, что их страны не могут помочь Украине с противовоздушной обороной, как Израилю. "Я слышал аргумент о возможности эскалации от многих западных лидеров. Я намерен обсудить его с [главой МИД Великобритании Дэвидом] Кэмероном на встрече, которая состоится позднее на этой неделе", - добавил он.

Власти Украины регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявлял, что Украина оказалась в очереди за зенитными ракетными комплексами Patriot и ракетами к ним, а с Западом сложно договориться о новых поставках. В марте Кулеба заявил, что западные страны не собираются передавать Киеву дополнительные комплексы Patriot. 2 апреля Зеленский заявил, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться" на базах и должны быть переданы Украине.