Баку призвал Париж не разговаривать с ним языком угроз и давления

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В последнее время Франция во главе со своим президентом Эммануэлем Макроном пытается играть все большую роль на Южном Кавказе и выставить себя защитницей армянского народа. Очевидно, что такое поведение возможно лишь путем осложнения отношений с Баку, который в Париже пытаются показать как агрессора.

Ранее французский МИД сообщил, что Париж отзывает своего посла в Азербайджане для консультаций, мотивировав это тем, что Баку якобы проводит в последние месяцы политику, наносящую «урон отношениям между двумя странами». Хотя это именно Франция в последнее время наращивает военные поставки и сотрудничество с Арменией, что очевидно не может не беспокоить Азербайджан.

В ответ на отзыв посла в Баку призвали Париж не говорить с Азербайджаном языком угроз. По словам пресс-секретаря МИД страны Айхана Гаджизаде, такое поведение Франции не принесёт результатов.

Гаджизаде отметил, что именно вмешательство Парижа ведет к провалу всех усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, предпринятых за последние годы. Ранее глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев обвинил Париж в создании шпионской сети на территории Азербайджана.

После потери Карабаха армянское руководство начало проводить политику, отдаляющую Армению от России и СНГ, и работать на сближение с Евросоюзом и, в частности, с Францией, а также с НАТО.